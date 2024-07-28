Karşıyaka Belediyesi Sahiplendirme Etkinliği - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Sahiplendirme Etkinliği

Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği sahiplendirme etkinliğinde can dostlar yeni aileleriyle tanıştı. Sahiplendirmenin önemine dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 'Cins kedi ya da köpek satın almak ve üretimini teşvik etmek yerine, sahipsiz bir cana yuva olmayı tercih eden herkese teşekkür ediyor, bu güzel örneklerin çoğalmasını diliyorum' dedi.

28.07.2024 11:50
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği sahiplendirme etkinliğinde can dostlar yeni aileleriyle tanıştı. Sahiplendirmenin önemine dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Cins kedi ya da köpek satın almak ve üretimini teşvik etmek yerine, sahipsiz bir cana yuva olmayı tercih eden herkese teşekkür ediyor, bu güzel örneklerin çoğalmasını diliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, can dostların yaşam şartlarını iyileştirmek için hayata geçirdiği uygulamalarına kararlılıkla devam ediyor. Her yıl 7 binin üzerinde kedi ve köpek kısırlaştıran Veteriner İşleri Müdürlüğü, can dostları çeşitli etkinlikler düzenleyerek yeni aileleriyle tanıştırıyor. Her yıl binlerce can dostun sahiplendirildiği etkinliklerden biri de Tay Park'ta yapıldı. 'Can dostlarımızın evi olur musunuz?' sloganıyla düzenlenen etkinlikte can dostlar yeni ailelerine kavuştu. Rex Mama'nın destekleriyle gerçekleşen buluşmada, sahiplenilen her can dost için hediye paketi takdim edildi.

"Satın alma, sahiplen"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Gündemde olan Sokak Hayvanı Yasası özellikle köpeklerin yaşam hakkını önemli ölçüde tehdit ediyor. Bu noktada cins kedi ya da köpek satın almak ve üretimini teşvik etmek yerine, bir can dost sahiplenilerek ona sıcak bir yuva, sevgi dolu bir aile ortamı sunulabilir. Biz bunu teşvik etmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliğe katılarak sahipsiz canlara yuva olan herkese teşekkür ediyor, örnek olmalarını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Sahiplendirme Etkinliği - Son Dakika

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