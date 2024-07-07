Karşıyaka Belediyesi Son Üç Ayda İki Yeni Park Kazandırdı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Son Üç Ayda İki Yeni Park Kazandırdı

Karşıyaka Belediyesi, son üç ayda tamamen öz kaynakları ve ekipleriyle Karşıyaka'ya iki yeni park kazandırdı, 10 parkta da revizyon yaptı.

07.07.2024 13:05
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(İZMİR) - 'Daha yeşil ve yaşanabilir bir kent' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, son üç ayda tamamen öz kaynakları ve ekipleriyle Karşıyaka'ya iki yeni park kazandırdı, 10 parkta da revizyon yaptı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Park çalışmalarımız için gerekli üretimi kendi atölyelerimizde, işçiliği de mevcut ekiplerimizle gerçekleştirerek hem kaliteli hem de tasarruflu şekilde hizmet sağlıyoruz" dedi.

Karşıyaka'da ihtiyaç olan noktalara yeni parklar yapmak ve mevcut alanları iyileştirmek için hizmetlerini yoğunlaştıran Karşıyaka Belediyesi, bir yandan da ilçe genelindeki yeşil dokuyu arttırmaya devam ediyor. Son üç ayda gerçekleştirilen bu çalışmalar kapsamında kente iki yeni park alanı kazandırıldı. İmbatlı Mahallesi 1595 Sokak'ta bin 140 metrekare alan üzerine kurulan park, hem çocukların hem de ailelerin gözdesi oldu. 6088 Sokak'taki yeni park yapımında da sona yaklaşıldı. Tamamıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan parkların çocuk oyun üniteleri de belediyenin kendi marangozhanesinde üretildi.

Yaşamı iyileştiren çalışmalar

Çalışmalar kapsamında Örnekköy, Zübeyde Hanım ve İnönü gibi farklı mahallelerdeki toplam 10 parkta kapsamlı revizyon uygulamaları gerçekleştirildi. Aynı süreçte 270 parkta çocuk oyun üniteleri, 140 parkta spor aletleri bakım ve onarımdan geçirildi. Basketbol ve futbol sahalarındaki tamir ihtiyaçları giderildi. Yeni yapılan parklara ve eski parklara bin 50 metrekare çim ekimi, 2 bin 200 metrekare çim serimi yapıldı. Bin 100 adet mevsimlik çiçek ile bin 600 adet çalı ve sarmaşık grubu bitki farklı alanlarda toprakla buluşturuldu. Yeşil dokuyu güçlendirme çalışmaları kapsamında sokak, cadde, ağaçlandırma alanları ve parklara yaklaşık bin adet fidan dikildi. Sonbaharda dikim mevsiminin başlamasıyla ağaçlandırma çalışmalarının yoğun şekilde devam edeceği belirtildi.

Kaliteli ve tasarruflu hizmet

Çalışmalara ilişkin konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Biz Karşıyakamızı her yönüyle çağdaş dünya şehirleri seviyesine ulaştırmak istiyoruz. Parkları ve yeşil alanları da bu yolda başarıya ulaşmanın en önemli unsurları olarak görüyoruz. Hem mevcut parklarımızı yenilemek hem de ihtiyaç olan noktalara yeni parklar kazandırmak için yoğun bir tempoyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm işçiliği kendi ekiplerimizle gerçekleştirerek hem kaliteli hem de tasarruflu şekilde hizmet üretiyoruz. Parklarıyla, yeşil alanlarıyla, ağaçlarıyla, çiçekleriyle kentimizi güzelleştirmeye ve yaşamı iyileştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Son Üç Ayda İki Yeni Park Kazandırdı - Son Dakika

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