Karşıyaka Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi'nden cilt bakım ve kalıcı makyaj kursu - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi'nden cilt bakım ve kalıcı makyaj kursu

Karşıyaka Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen cilt bakım ve kalıcı makyaj kursuyla sektöre nitelikli uzmanlar yetiştiriliyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlerle vatandaşlara mesleki beceriler edindirilerek istihdama katkı sağlanıyor.

07.08.2024 11:53
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlediği cilt bakım ve kalıcı makyaj kursuyla sektöre nitelikli uzmanlar yetiştiriyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle vatandaşlarımıza mesleki beceriler edindiriyor, istihdama katkı sunuyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı proje ve hizmetlerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi, düzenlediği kurslarla vatandaşlara nitelikli meslekler edinme imkanı sunuyor. Bu kapsamda, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Kemal Anadol Mahalle Merkezi'nde gerçekleştirilen ücretsiz cilt bakım ve kalıcı makyaj kursu da güzellik sektöründe uzmanlaşmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Farklı yaş ve meslek gruplarından katılımcıların yer aldığı kursta, haftanın 5 günü toplam 874 saat eğitim veriliyor.

Hem teorik hem de pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde; kalıcı makyaj ve protez tırnak yapımı ile cilt bakım teknikleri öğretiliyor. Bu işlemler için gerekli olan cihazları ve ürünleri yakından tanıma imkanı bulan kursiyerler, merkeze gelerek talepte bulunan vatandaşlara uygulama da yapıyor. 6 ay süren kursu başarıyla tamamlayanlar, mesleki yeterlilik belgesi alarak profesyonel şekilde iş yaşamına adım atabiliyor. Bu sertifika ile uzman ihtiyacı olan sektörde kolaylıkla iş bulunabilirken, bazı katılımcılar da hayallerini gerçeğe dönüştürerek kendi güzellik salonlarını açmayı tercih ediyor. Hem kadınlara hem de erkeklere açık olan kursa katılmak isteyen vatandaşlar, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan merkeze müracaat edebiliyor.

"Sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Karşıyakalılara mesleki eğitim fırsatları sunmak ve istihdama katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "En çok ilgi gören meslek edindirme kurslarımızın başında, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlediğimiz cilt bakım ve kalıcı makyaj kursu geliyor. Günümüzde oldukça rağbet gören güzellik sektörüne Karşıyaka'dan nitelikli uzmanlar yetiştiriyoruz. İstemediği mesleği bırakıp hayalinin peşinden giden ve kursumuza katılarak kendi güzellik merkezini açan, hastanelerde ve kliniklerde çalışan çok başarılı katılımcılarımız var. Hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yaşamına dokunmaktan mutluluk duyuyor, sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi'nden cilt bakım ve kalıcı makyaj kursu - Son Dakika

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