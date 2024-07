Karşıyaka Belediyesi ve STK'lar Aşure Günü Etkinliği Düzenledi

Güncel

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi ve Sancar Maruflu STK Yerleşkesi'nde faaliyetlerini yürüten sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen "Aşure Günü" etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bu yıl da aşuremizi hep birlikte karmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dostluğumuz ve kardeşliğimiz hiç bitmesin" dedi.

Karşıyaka Belediyesi ve Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı'nda "Aşure Günü" buluşması düzenledi. Yoğun ilgi gören etkinlikte Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, eşi Altan Ünsal, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse ve STK yöneticileri hep birlikte aşure kazanını kardı. Zakirlerin deyişleriyle yer aldığı etkinlikte yaklaşık 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

"Kardeşliğimiz sonsuz olsun"

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Aşure; Türk insanının ve Anadolu'nun zenginliklerini en iyi anlatan sembollerden biridir. Çünkü içindeki onlarca farklı tat, ortaya mükemmel bir lezzet çıkarır ve bize "bir arada olmanın" ahengini yansıtır. Tıpkı Anadolu'daki farklı kültürlerimiz, binlerce yıllık geleneklerimiz, her dilden, her dinden, her inançtan insanın birlikte yaşaması gibi kardeşliği ve birliği gösterir. Bu yüzden aşure bana göre Anadolu'nun en anlamlı tatlarından biridir. Bugün burada, ülkemizin dört bir yanından gelerek İzmir'de huzurla, birlik içinde yaşayan ve sivil toplum kuruluşları sayesinde kentimize hizmet üreten dostlarımız var. Aşuremizi bu yıl da birlikte karmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşuremiz bereketli, kardeşliğimiz sonsuz olsun" diye konuştu.

"Dayanışmayı pekiştiriyoruz"

STK'lar adına konuşma yapan Eskişehir Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği (ESDER) Başkanı Yaşar Hanlı da "Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dayanışma ve paylaşma duygularını en derin şekilde hissettiğimiz özel bir gün için bir aradayız. Sivil toplum kuruluşları olarak toplumun farklı kesimlerinden bir araya gelerek dayanışma ruhunu canlı tutmak, birlikte güçlenmek ve daha güzel yarınlar inşa etmek için çalışıyoruz. Aşure tüm halkların inanç ve ibadet töreninin bir parçası, birlik ve beraberliğin bir sembolüdür. Toplumsal dayanışmanın örneği olan bu gelenek geçmişten günümüze ulaşmıştır. Bu paylaşımla birbirimize destek olarak toplumumuzun dayanışma ruhunun pekişmesine destek oluyoruz" dedi.