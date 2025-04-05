(İZMİR)- İzmirlileri kent içinde doğayla buluşturan Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Piknik Alanı, yeni sezona hazır. Geçtiğimiz yaz sonunda ziyaretçilerini ağırlamaya ara veren piknik alanı, yeniden hizmete açıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Doğa ile iç içe bir gün geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Yamanlar'a bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, ilçe merkezine yakın konumu ve yemyeşil doğasıyla yaz aylarının gözdesi olan Yamanlar Piknik Alanı'nı, yeni sezona hazır hale getirildi. Karşıyaka'ya yalnızca 3 kilometre mesafede bulunan ve 65 dönümlük geniş bir araziye yayılan Yamanlar Piknik Alanı, ziyaretçilerine modern ve konforlu bir ortam sunuyor. Alan içerisinde sabit mangallar, çeşmeler ve umumi tuvaletler yer alıyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'da vatandaşlarımızın doğayla iç içe, kaliteli vakit geçirebileceği alanlar yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yamanlar Piknik Alanı'nı, hem ailelerin huzurla vakit geçirebileceği hem de doğa sporlarıyla ilgilenen vatandaşlarımızın keyifle kullanabileceği şekilde düzenledik. Tüm doğa tutkunlarını yeni sezon boyunca Yamanlar'ın eşsiz atmosferini yaşamak için tesisimize bekliyoruz" dedi.