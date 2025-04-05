Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Piknik Alanı Yeni Sezona Hazır - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Piknik Alanı Yeni Sezona Hazır

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Piknik Alanı, yeniden hizmete açıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşları piknik alanına davet etti.

05.04.2025 11:18  Güncelleme: 11:37
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(İZMİR)- İzmirlileri kent içinde doğayla buluşturan Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Piknik Alanı, yeni sezona hazır. Geçtiğimiz yaz sonunda ziyaretçilerini ağırlamaya ara veren piknik alanı, yeniden hizmete açıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Doğa ile iç içe bir gün geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Yamanlar'a bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, ilçe merkezine yakın konumu ve yemyeşil doğasıyla yaz aylarının gözdesi olan Yamanlar Piknik Alanı'nı, yeni sezona hazır hale getirildi. Karşıyaka'ya yalnızca 3 kilometre mesafede bulunan ve 65 dönümlük geniş bir araziye yayılan Yamanlar Piknik Alanı, ziyaretçilerine modern ve konforlu bir ortam sunuyor. Alan içerisinde sabit mangallar, çeşmeler ve umumi tuvaletler yer alıyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'da vatandaşlarımızın doğayla iç içe, kaliteli vakit geçirebileceği alanlar yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yamanlar Piknik Alanı'nı, hem ailelerin huzurla vakit geçirebileceği hem de doğa sporlarıyla ilgilenen vatandaşlarımızın keyifle kullanabileceği şekilde düzenledik. Tüm doğa tutkunlarını yeni sezon boyunca Yamanlar'ın eşsiz atmosferini yaşamak için tesisimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Piknik Alanı Yeni Sezona Hazır - Son Dakika

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