Karşıyaka Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu 7 Bin Kişiyi Yüzme Sporuyla Buluşturdu - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu 7 Bin Kişiyi Yüzme Sporuyla Buluşturdu

Karşıyaka Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu 7 Bin Kişiyi Yüzme Sporuyla Buluşturdu

Karşıyaka Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, haziran ayından bu yana 7 bin kişiyi yüzme sporuyla buluşturdu. 'Temiz Havuz Sertifikası'na sahip olan tesis, hem halka açık olan üyelik sistemi hem de yüzme kurslarıyla her yaştan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

23.08.2024 15:50  Güncelleme: 16:42
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, haziran ayından bu yana 7 bin kişiyi yüzme sporuyla buluşturdu. 'Temiz Havuz Sertifikası'na sahip olan tesis, hem halka açık olan üyelik sistemi hem de yüzme kurslarıyla her yaştan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Başkan Yıldız Ünsal "Halkımıza, spor kenti Karşıyaka'ya yakışır hizmetler sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Karşıyaka'nın yarı olimpik ölçülerdeki tek kapalı yüzme tesisi olan Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu, yaz dönemini kentte geçiren vatandaşların gözdesi oldu. Haziran ayından bu yana, çocuk ve yetişkinler için düzenlenen yüzme kursları ile özel dersler yaklaşık 5 bin katılımcıya ulaşırken, aynı süreçte tesisten yararlanan aktif üye sayısı 2 bini aştı. Ayrıca havuz, Karşıyaka Belediyespor Yüzme Takımı'nın antrenmanlarına da ev sahipliği yaptı. Modern tesiste sunulan nitelikli hizmetler, hem vatandaşları hem de sporcuları memnun etti.

İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Temiz Havuz Sertifikası' verilen ve her ay düzenli olarak denetimden geçen Karşıyaka Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu; teknolojik donanımı, dizaynı, hijyen ve güvenliğiyle kentin en çağdaş spor tesisleri arasında yer alıyor. Bireysel veya aile üyeliği ile halka açık olan tesiste, hem çocuk hem yetişkin gruplara yönelik yüzme kurslarının yanı sıra özel dersler de veriliyor. Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nun ön tarafında yer alan ve engelli kullanımına da uygun olan havuza, 0549 522 02 57 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

"Binlerce kişiyi yüzme sporuyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz"

Modern tesisler ve donanımlı kadrolar ile sporu desteklemek ve her yaştan vatandaşa nitelikli sportif olanaklar sunmak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "İzmir'in alanında en modern tesislerinden biri olan havuzumuzda binlerce kişiyi yüzme sporuyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Kentimizde hem yeni sporcular yetiştirmek hem de vatandaşlarımıza spor yapma olanağı sağlamak için nitelikli hizmetler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu 7 Bin Kişiyi Yüzme Sporuyla Buluşturdu - Son Dakika
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