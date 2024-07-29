Karşıyaka Belediyesi Yaz Spor Okulları'na 2 Binden Fazla Çocuk Katıldı

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından yüzme, okçuluk ve atletizm gibi 10 farklı branşta düzenlenen 'Yaz Spor Okulları' kurslarına 2 binden fazla çocuk katıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Sporla iç içe, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, tatil dönemindeki çocuk ve gençlere yönelik Yaz Spor Okulları düzenledi. Haziran ayı sonunda başlayan program kapsamında voleybol, atletizm, temel hareket eğitimi, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, yüzme, kano, basketbol ve judo branşlarında kurslar açıldı. Çocuk ve gençlerin yaz tatillerini sportif faaliyetlerle değerlendirmesini sağlamak amacıyla düzenlenen kurslara 2 binden fazla kursiyer katıldı. Kayıtları devam eden Yaz Okulları 29 Ağustos'ta sona erecek ve ardından spor kurslarında kış dönemi programına geçilecek.

Yılın her döneminde düzenlenecek

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yeni nesillerin sporla iç içe yetişmesini önemsiyor; ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla etkinlikler ve kurslar düzenlemeye devam ediyoruz. Bu anlayışla modern tesislerde, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirdiğimiz Yaz Okulları ile çocuk ve gençlerimizi sporla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurslarımızda sportif yeteneklerini keşfeden ve geliştiren çocuklarımız, bir yandan da yaşıtları ile bir araya gelip sosyalleşme imkanı buluyor. Tüm katılımcılarımıza ve ailelerine teşekkür ediyor, yılın her döneminde düzenlemeye devam edeceğimiz kurslarımıza herkesi bekliyoruz" diye konuştu.