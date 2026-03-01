Belediye ve Üniversiteden Güç Birliği: Karşıyaka Bilim Merkezi Yeniden Açılıyor - Son Dakika
Belediye ve Üniversiteden Güç Birliği: Karşıyaka Bilim Merkezi Yeniden Açılıyor

01.03.2026 12:01  Güncelleme: 13:27
Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Bakırçay Üniversitesi, atıl durumdaki Karşıyaka Bilim Merkezi'ni modern imkanlarla yeniden açmak için iş birliği yaptı. Merkez, çocuklar ve gençlere yönelik bilim ve teknoloji alanında farkındalık artırmayı hedefliyor.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Bakırçay Üniversitesi, uzun zamandır atıl halde bulunan Karşıyaka Bilim Merkezi'ni yeniden kente kazandırmak için güç birliği yaptı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile Rektör Prof. Dr. Rasim Akpınar'ın imzaladığı protokol çerçevesinde modern fiziki ve akademik imkanlarla güçlendirilecek merkez, yakında hizmete açılacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, Yalı Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Bilim Merkezi'nin yeniden hizmete açılmasına ilişkin iş birliği protokolüne imza attı.

Bakırçay Üniversitesi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Ünsal ve Rektör Akpınar, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminde bilim ve teknoloji alanlarına karşı farkındalık oluşturmak ve ilgiyi artırmak için ortak çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Bilim topluma yayılacak

Belediye-üniversite iş birliğiyle hayata geçirilecek çalışmalar kapsamında özellikle 6-14 yaş grubuna yönelik uygulamalı atölye eğitimleri düzenlenecek; çocuk ve gençler erken yaşlarda bilim ve teknoloji alanında nitelikli içeriklerle buluşturulacak. Atölyeler ve deney düzenekleri ile teorisi bilinen bilimsel olayları gözlemleme imkanı yaratılacak. Kendi kendine öğrenebilen, iş birliği içerisinde çalışabilen, teorik altyapısının yanı sıra pratik uygulamalardaki yetenekleri güçlü, yaratıcı ve eleştirel, düşünme becerileri gelişmiş bir nesil oluşturmak amacıyla eğitim içerikleri geliştirilecek. Üniversitenin formal eğitimini destekleyecek girişimcilik ve uygulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Konferanslar, seminerler, söyleşiler ve bilim şenlikleri aracılığıyla nitelikli ve sürdürülebilir öğrenme alanları oluşturulacak.

Ünsal, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

"İlham verici bir merkez olacak"

"Geçmiş yıllarda kentimizin önemli bilim ve eğitim merkezlerinden biri olan Karşıyaka Bilim Merkezi'ni, daha güçlü bir akademik donanımla yeniden hizmete açacağız. Değerli iş birlikleri için İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Rasim Akpınar'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Merkezimizde düzenlenecek eğitimler, uygulamalı atölyeler ve bilim etkinlikleriyle, gençlerimizin keşfetme, üretme ve sorgulama becerilerini destekleyeceğiz. Bilimi ders konularının ötesine taşıyıp, günlük yaşamın ve toplumsal farkındalığın parçası haline getirmek için çalışacağız. Bakırçay Üniversitesi'nin değerli akademik birikimi ve deneyimiyle, Karşıyaka Bilim Merkezi'nin bilim ve teknoloji alanında toplumsal ilgiyi artıracak, ilham verici bir merkez olacağına yürekten inanıyorum."

Sürdürülebilir bilim kültürü

Rekör Akpınar da "Toplumsal katkı ve sürdürülebilir bilim kültürü oluşturma vizyonumuz doğrultusunda, bilimi yalnızca akademik sınırlar içinde değil, toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin erken yaşta bilimle etkileşim kurmasını, araştırma motivasyonu kazanmasını ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesini destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu iş birliğiyle birlikte, bilimsel üretimi teşvik eden ve merak duygusunu canlı tutan güçlü bir eğitim ortamı inşa etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

