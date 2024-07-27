Karşıyaka Çarşısı'nda El Emeği Gece Pazarı Düzenlendi - Son Dakika
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Karşıyaka Çarşısı'nda El Emeği Gece Pazarı Düzenlendi

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen El Emeği Gece Pazarı büyük ilgi gördü. Pazar her perşembe günü halkla buluşmaya devam edecek.

27.07.2024 16:05
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından, Karşıyaka Çarşısı'nda düzenlenen "El Emeği Gece Pazarı" büyük ilgi gördü. Pazarın her perşembe günü halkla buluşmaya devam edeceğini belirten Başkan Yıldız Ünsal, "Hem Çarşımıza renk getiren hem de üreten kadınlara kazanç kapısı açan pazarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, kentin en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı'nda "El Emeği Gece Pazarı" düzenlemeye başladı. Vapur İskelesi karşısındaki Hergele Meydanı'nda gerçekleştirilen ilk organizasyonda, başvurular arasından kura ile belirlenen 40 kadın üretici stant açtı. 20.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan üreticiler; takı, dekoratif obje, çanta ve giysi gibi çeşitli el emeği ürünlerini satışa sundu.

Her ay yeni üreticiler, yeni ürünler

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan El Emeği Gece Pazarı, her perşembe günü halkla buluşmaya devam edecek. Emekçi kadınlara bir ay için tahsis edilen tezgahlar, bu süre sonunda farklı üreticilere geçecek. Yeni üreticiler, yine başvuru ve kura süreçleriyle belirlenecek. Karşıyaka'da yaşayan kadınların katılabildiği kura için başvuru tarihleri, Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

"Karşıyakalı kadınlara yeni bir kazanç kapısı açtık"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenledikleri pazara gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Gece Pazarı ile el emeği ürünlerini satarak aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen Karşıyakalı kadınlara yeni bir kazanç kapısı açtık. Yurttaşlarımız için de merkezi bir noktada, yeni ve keyifli bir alışveriş alanı oluşturmuş olduk. Üreticilerimize ve ilk pazarımızı büyük ilgiyle karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çarşımıza yaz aylarında güzel bir renk getiren pazarımız, her hafta ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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