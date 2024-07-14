Karşıyaka Çarşısı\'nda Gece Pazarı Kurulacak

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Çarşısı'nda "Gece Pazarı" kuracak. İlki 25 Temmuz'da gerçekleşecek pazarın her perşembe kentliler ile buluşacağını belirten Başkan Yıldız Ünsal, "Yaz boyunca çarşıya hareket katacak olan pazarımız, üreticilere de kazanç elde etme fırsatı sunacak" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, kentin en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı'nda 'Gece Pazarı' düzenlemeye başlıyor. Vapur İskelesi karşısındaki Hergele Meydanı'nda kurulacak pazarda Karşıyakalı üreticiler tarafından takı, dekoratif obje, çanta ve giysi gibi çeşitli el emeği ürünler satışa sunulacak. Stant tahsisi için 10 Temmuz'da açılan başvurular, 17 Temmuz'da sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından çekilecek kurayla pazarda yer alacak satıcılar belirlenecek. İ

lki 25 Temmuz'da 20.00-23.00 saatleri arasında kurulacak olan "Gece Pazarı", yaz boyunca her perşembe günü halkla buluşmaya devam edecek. Organizasyon ve stant başvurularına ilişkin 0232 399 40 00 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

"Aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen üreticiler için güzel bir fırsat yaratacağız"

Gece Pazarı'nın hem sosyal yaşama hem de üreticilerin aile bütçelerine katkı sunacağını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bu projeyle, ilçemizde yaşayan ve el emeği ürünlerini satarak aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen üreticiler için güzel bir fırsat yaratacağız. Yurttaşlarımız için de çok merkezi bir noktada, yeni ve keyifli bir alışveriş alanı oluşturmuş olacağız. Pazarımız akşam saatlerinde faaliyet göstereceği için esnafımızın çalışma düzeni ve işleri de etkilenmeyecek. Çarşımıza renk katacağına inandığımız pazarımıza yerel üreticilerimizin başvurularını bekliyoruz" diye konuştu.