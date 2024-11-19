Karşıyaka\'da 100\'den Fazla Park Yenilendi

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, son bir ayda gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarıyla 100'den fazla parkı daha modern, güvenli ve konforlu hale getirdi. Parklardaki spor aletleri ve spor sahalarındaki ihtiyaçlar giderildi.

Karşıyaka Belediyesi, tüm ilçe genelindeki parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir ayda, 100'ü aşkın parkta oyun ünitelerinin bakım ve tamiratı ile boyaları yapıldı. Park alanlarının içerisinde yer alan bank, çöp kovası gibi kent mobilyaları ile parkları çevreleyen çitler de ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Spor alanları da yenilendi

Ayrıca, basketbol ve futbol sahalarının zarar gören telleri ve ekipmanları yenilendi. 26 parkta bulunan spor aletleri de bakımdan geçirilerek yıpranan kısımları onarıldı. Yeşil dokuyu korumak amacıyla ilçenin farklı noktalarındaki 119 ağaçta budama çalışması gerçekleştirildi. Devrilme riski bulunan ağaçlar ise kent içi güvenliği sağlamak adına kökten kesildi. Çalışmalar kapsamında hem çocuklar hem de yetişkinler için daha güvenli, estetik ve konforlu yaşam alanları oluşturuldu.

"Hem kaliteli hem de tasarruflu şekilde hizmet sağlıyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Yoğun bir tempoyla sürdürdüğümüz çalışmalarla güzel Karşıyakamıza yakışan parklar yaratıyor, vatandaşlarımıza nitelikli ve konforlu ortak yaşam alanları sunuyoruz. Parklardaki çalışmalarımız için gerekli üretimi kendi atölyelerimizde, işçiliği de mevcut ekiplerimizle gerçekleştirerek hem kaliteli hem de tasarruflu şekilde hizmet sağlıyoruz. Her yaştan vatandaşlarımızın kent içinde nefes alabildiği, keyifle vakit geçirip sosyalleşebildiği parklarımızı korumaya ve güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.