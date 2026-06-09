Karşıyaka'da Bıçaklama Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Bıçaklama Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Karşıyaka\'da Bıçaklama Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı
09.06.2026 00:20
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15 yaşındaki Erdem Demir'in bıçakla öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Haziran'da Karşıyaka sahilinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan Erdem Demir (15), yapılan müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.C. (18) ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kavganın Erdem Demir ile C.C. arasında daha önceden bulunan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Bıçaklama Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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