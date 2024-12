Karşıyaka\'da \'Bilge Çınarlar Ailesi\' Tiyatrosu Büyük İlgi Gördü

Güncel

(KARŞIYAKA)- Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin Nazar Boncuğu tiyatro grubu, "Bilge Çınarlar Ailesi" adlı oyununu izleyiciler ile buluşturdu. Merkez üyesi Işık Koyunkaya tarafından kaleme alınan oyun, 12 yaş almış tarafından Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde sahneye taşındı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Ailemizin çınarlarını bir kez daha hayranlıkla izledik. Emek veren herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Karşıyaka'da yaşayan 60 yaş üstü vatandaşlar, Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde düzenlenen kurslar ile yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanı buluyor. Resimden müziğe, Almanca'dan yogaya kadar pek çok alanda, gönüllü eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kursların yanı sıra, merkezde faaliyet gösteren tiyatro ekiplerinin ortaya koyduğu oyunlar da ilgiyle izleniyor. Bu kapsamda, Nazar Boncuğu Tiyatro Grubu'nun hazırladığı "Bilge Çınarlar Ailesi" adlı oyun, dördüncü kez Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde sahneye taşındı. Merkez üyelerinden Işık Koyunkaya'nın kaleme aldığı oyun, Zekeriya Hocalar'ın yönetmenliğinde izleyici ile buluştu.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın da aralarında bulunduğu seyirciler, oyunu büyük ilgiyle izledi. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde gerçekleştirilen faaliyetleri ve merkezin ileri yaşlı bireylerin hayatlarına sunduğu katkıları anlatan oyunu sahneye taşıyan yaş almışlar, finalde dakikalarca alkışlandı. Öte yandan; Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin yöneticisi Derya Söğüt ile birlikte Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi yöneticisi Özge Güher Toksarı da oyunda sahne alarak, hem kurumları hakkında bilgi verdi hem de çınarlara destek sundu.

"Hayranlıkla izledik"

Oyun sonunda sahneye çıkarak ekibi kutlayan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Hayatın her alanında çınarlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Değerli büyüklerimiz; yaşama sevinçleriyle, cesaretleriyle ve çalışkanlıklarıyla daima bizlere ilham kaynağı oluyorlar. Bu keyifli oyunda da onları bir kez daha hayranlıkla izledik. Her birini yürekten kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizde, büyüklerimizle beraber üretmeye ve hayatı el ele güzelleştirmeye devam edeceğiz. Karşıyaka Belediyesi olarak, çınarlarımıza her zaman en iyi imkan ve hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.