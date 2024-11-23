Karşıyaka\'da Çocuklar için Ağız ve Diş Sağlığı Taraması

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hafta boyunca anaokulu öğrencilerini konuk etti. Ağız ve diş sağlığı taramasından geçirilen yaklaşık 140 öğrenciye, bilinçlendirici eğitimler de verildi. Başkanı Yıldız Ünsal, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıkla büyümeleri için hizmet üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin alt katında hizmet veren Karşıyaka Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 'Ağız ve Diş Sağlığı Haftası' kapsamında anaokulu öğrencilerini ağırladı. Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokullarında eğitim gören minikler ile birlikte, randevu talep ederek merkezden hizmet alan özel eğitim kurumlarının öğrencileri de ziyaret kapsamında taramadan geçirildi.

Hijyen eğitimi verildi

Merkezde görev yapan çocuk diş hekimlerince gerçekleştirilen taramalarda hafta boyunca yaklaşık 140 çocuğun diş ve ağız muayeneleri yapıldı. Tarama sonucunda elde edilen veriler öğretmenler ile paylaşılarak çocukların mevcut ağız ve diş sağlığı durumları hakkında bilgi aktarıldı. Ardından hastalıkların oluşmadan önlenmesi amacıyla çocuklara hijyen eğitimi verildi ve doğru diş fırçalama teknikleri gösterildi.

"Sağlıklı nesiller için"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliklerimizden biri. Bu anlayışla, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde çocukların sağlıklı gülüşlerle büyümelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz taramalar ve sonrasında verdiğimiz hijyen eğitimleri ile çocuklarımıza doğru alışkanlıklar kazandırırken, onları bilinçlendirmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.