Karşıyaka'da Çocuklar İçin Ödüllü Atık Yağ Toplama Kampanyası Başladı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Çocuklar İçin Ödüllü Atık Yağ Toplama Kampanyası Başladı

Karşıyaka Belediyesi, çocukların çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlediği ödüllü atık yağ toplama kampanyasına Ece Gölcük ile başladı. 5 litre bitkisel atık yağı toplayan öğrenci, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'dan ödül aldı.

14.03.2025 11:45
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği ödüllü atık yağ toplama kampanyasının ilk katılımcısı ortaokul öğrencisi Ece Gölcük, topladığı 5 litre bitkisel atık yağı Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a teslim etti. Duyarlılığı ve katılımı için genç öğrenciye teşekkür eden Başkan Ünsal, "Çağrımızı karşılıksız bırakmayarak kampanyamıza katılan Ece'yi kutluyor, tüm çocuklarımızın desteğini bekliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin çocukları teşvik etmek ve erken yaşta bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla başlattığı ödüllü atık yağ toplama kampanyası devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün düzenlediği kampanyanın ilk katılımcısı Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ece Gölcük oldu. Topladığı 5 litre atık bitkisel yağı Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ı ziyaret ederek kendisine teslim eden Gölcük, çevre bilincine katkısı nedeniyle spor çantası ve termos ile ödüllendirildi.

"Gelecek adına umut verici"

Hem kampanyaya gösterdiği ilgi hem de duyarlı davranışı için genç öğrenciye teşekkür eden Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çocuklarımızın çevre bilinciyle hareket etmesi, geleceğimiz adına umut verici bir adım. Atık yağların doğaya verdiği zararın önlenmesine katkıda bulunmak için düzenlediğimiz bu kampanyaya gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın gösterdiği duyarlılık, hepimize örnek olmalı. Geri dönüşüm bilincini küçük yaşlarda kazandırarak daha temiz ve yaşanabilir bir dünya yaratabiliriz. Bu anlamlı çabalarından dolayı Ece'yi ve ailesini gönülden kutluyor, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kampanya devam ediyor

Ödüllü atık yağ toplama kampanyasına, 6-18 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor. Mart ayı boyunca biriktirdikleri bitkisel atık yağları pet şişelerde Karşıyaka Belediyesi ana hizmet binasındaki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne teslim eden çocuklar arasından en fazla yağ toplayanlar belirlenecek. Ay sonunda dereceye giren çocuklara spor çantası ve çeşitli sürpriz hediyeler verilecek. Kampanya Nisan ve Mayıs aylarında da devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Karşıyaka, Güncel, Gölcük, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Çocuklar İçin Ödüllü Atık Yağ Toplama Kampanyası Başladı - Son Dakika

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