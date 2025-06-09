Karşıyaka'da Engelliler için Kapsamlı Rapor Hazırlandı

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla yapılan saha araştırmasıyla engelli bireylerin yaşadığı temel sorunları ve beklentileri gün yüzüne çıkardı. Sosyal hizmetlerden erişilebilirliğe, eğitim ve istihdamdan toplumsal bakışa kadar çok boyutlu bulgular içeren "Engellilikte Gerçekler: Karşıyaka" başlıklı veri temelli bir rapor hazırlandı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bu rapor bize ışık tutacak, Karşıyaka'yı herkes için daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"En büyük engel sevgisizliktir" anlayışıyla tüm vatandaşların hayata ve toplumsal yaşama eşit katılımı için çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Karşıyaka Belediyesi, "Engellilikte Gerçekler: Karşıyaka" başlıklı bir rapor hazırladı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Vatandaş Katılım Birimi tarafından hazırlanan rapor kapsamında sosyal destekten eğitime, erişimden toplumsal önyargılara kadar birçok başlıkta yapılan analizler, ilçedeki engelli bireylerin yaşadığı gerçek sorunları tüm yönleriyle ortaya koydu.

Rapor kapsamında anket yapılarak birebir görüşülen özel gereksinimli bireylerin katılımıyla Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde dayanışma buluşması gerçekleştirildi. Buluşmada rapordan elde edilen verilerin paylaşımı yapılırken birebir görüşmelerde özel gereksinimli çocukların ilettiği ihtiyaçlar, yerleşkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından temin edildi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

2 binden fazla kişiye anket yapıldı

"Engellilikte Gerçekler: Karşıyaka" raporunun hazırlanması için yürütülen kapsamlı çalışmada belediyeye bağlı merkezler, özel eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 2 bin 325 engelli birey ve yakınıyla doğrudan temas kurularak anket yapıldı. Katılımcıların yarısına yakınını engelli bireyler, diğer yarısını ise onların bakımını üstlenen aile bireyleri oluşturdu. Raporda, bakım yükünü büyük oranda kadınların taşıdığı özellikle vurgulandı.

Karşıyaka'daki engelli bireylerin yaşamına ilişkin eğitimden istihdama, sağlık hizmetlerinden sosyal yardımlara, kamusal alanlara erişimden toplumsal tutumlara kadar pek çok alanda çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Günlük yaşamda karşılaşılan yapısal engellerin hala yaygın olduğu, sosyal hizmetlere erişimin sınırlı kaldığı ve istihdam oranlarının düşük seyrettiği tespit edildi. Sosyal yaşama katılım isteğinin yüksek olmasına rağmen fiziksel ve organizasyonel yetersizlikler nedeniyle bu katılımın çoğu zaman mümkün olamadığı da gözlemlendi.

"Adil bir Karşıyaka için yol haritamız"

Ünsal, çalışmaya ilişkin, "Karşıyaka'da kimsenin yaşamdan geri bırakılmadığı, herkesin eşit ve onurlu bir hayat sürdüğü bir kent hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelli bireylerin ve ailelerinin sesine kulak vermek, ihtiyaçlarını doğrudan onlardan dinleyerek çözüm üretmek bizim önceliğimizdir. Bu rapor, yalnızca bir tespit çalışması değil; aynı zamanda daha kapsayıcı, erişilebilir ve adil bir Karşıyaka için yol haritamız. Elde ettiğimiz veriler ışığında, sosyal hizmetlerden kentsel tasarıma kadar her alanda daha güçlü adımlar atmak için çalışacağız" diye konuştu.