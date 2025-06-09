Karşıyaka'da Engelliler için Kapsamlı Rapor Hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka'da Engelliler için Kapsamlı Rapor Hazırlandı

09.06.2025 12:23  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla hazırladığı 'Engellilikte Gerçekler: Karşıyaka' raporuyla engelli bireylerin yaşadığı temel sorunları ve beklentileri açıkladı. 2 bin 325 engelli birey ve yakınıyla yapılan anketler doğrultusunda sosyal hizmetlerden istihdama kadar birçok alanda çarpıcı bulgular elde edildi.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla yapılan saha araştırmasıyla engelli bireylerin yaşadığı temel sorunları ve beklentileri gün yüzüne çıkardı. Sosyal hizmetlerden erişilebilirliğe, eğitim ve istihdamdan toplumsal bakışa kadar çok boyutlu bulgular içeren "Engellilikte Gerçekler: Karşıyaka" başlıklı veri temelli bir rapor hazırlandı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bu rapor bize ışık tutacak, Karşıyaka'yı herkes için daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"En büyük engel sevgisizliktir" anlayışıyla tüm vatandaşların hayata ve toplumsal yaşama eşit katılımı için çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Karşıyaka Belediyesi, "Engellilikte Gerçekler: Karşıyaka" başlıklı bir rapor hazırladı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Vatandaş Katılım Birimi tarafından hazırlanan rapor kapsamında sosyal destekten eğitime, erişimden toplumsal önyargılara kadar birçok başlıkta yapılan analizler, ilçedeki engelli bireylerin yaşadığı gerçek sorunları tüm yönleriyle ortaya koydu.

Rapor kapsamında anket yapılarak birebir görüşülen özel gereksinimli bireylerin katılımıyla Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde dayanışma buluşması gerçekleştirildi. Buluşmada rapordan elde edilen verilerin paylaşımı yapılırken birebir görüşmelerde özel gereksinimli çocukların ilettiği ihtiyaçlar, yerleşkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından temin edildi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

2 binden fazla kişiye anket yapıldı

"Engellilikte Gerçekler: Karşıyaka" raporunun hazırlanması için yürütülen kapsamlı çalışmada belediyeye bağlı merkezler, özel eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 2 bin 325 engelli birey ve yakınıyla doğrudan temas kurularak anket yapıldı. Katılımcıların yarısına yakınını engelli bireyler, diğer yarısını ise onların bakımını üstlenen aile bireyleri oluşturdu. Raporda, bakım yükünü büyük oranda kadınların taşıdığı özellikle vurgulandı.

Karşıyaka'daki engelli bireylerin yaşamına ilişkin eğitimden istihdama, sağlık hizmetlerinden sosyal yardımlara, kamusal alanlara erişimden toplumsal tutumlara kadar pek çok alanda çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Günlük yaşamda karşılaşılan yapısal engellerin hala yaygın olduğu, sosyal hizmetlere erişimin sınırlı kaldığı ve istihdam oranlarının düşük seyrettiği tespit edildi. Sosyal yaşama katılım isteğinin yüksek olmasına rağmen fiziksel ve organizasyonel yetersizlikler nedeniyle bu katılımın çoğu zaman mümkün olamadığı da gözlemlendi.

"Adil bir Karşıyaka için yol haritamız"

Ünsal, çalışmaya ilişkin, "Karşıyaka'da kimsenin yaşamdan geri bırakılmadığı, herkesin eşit ve onurlu bir hayat sürdüğü bir kent hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelli bireylerin ve ailelerinin sesine kulak vermek, ihtiyaçlarını doğrudan onlardan dinleyerek çözüm üretmek bizim önceliğimizdir. Bu rapor, yalnızca bir tespit çalışması değil; aynı zamanda daha kapsayıcı, erişilebilir ve adil bir Karşıyaka için yol haritamız. Elde ettiğimiz veriler ışığında, sosyal hizmetlerden kentsel tasarıma kadar her alanda daha güçlü adımlar atmak için çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Engelliler Haftası, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Karşıyaka, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Engelliler için Kapsamlı Rapor Hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da Yaya Geçidinde Tehlikeli Anlar Bartın'da Yaya Geçidinde Tehlikeli Anlar
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
Bilecik’te asırlık gelenek sürdü: Yağmur ve şükür duasına onlarca kişi katıldı Bilecik'te asırlık gelenek sürdü: Yağmur ve şükür duasına onlarca kişi katıldı
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
Los Angeles alev alev: Ulusal Muhafızlarla çatışan göstericiler araçları ataşe verdi Los Angeles alev alev: Ulusal Muhafızlarla çatışan göstericiler araçları ataşe verdi
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını ’Boğazını keserim’ diyerek tehdit etti Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
Trump ile ipleri koparan Elon Musk’a Rusya’dan sığınma teklifi Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Beşiktaş’tan ses getirecek hamle Galatasaray’dan transfer ihtimali Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali
Kolombiya’da deprem paniği 6.4 ile sallandılar Kolombiya'da deprem paniği! 6.4 ile sallandılar
Gaziantep’te 15 gündür aranan otizmli Onurcan’ın cansız bedeni bulundu Gaziantep’te 15 gündür aranan otizmli Onurcan'ın cansız bedeni bulundu

12:59
Sena Düzgün’ü mezarında da rahat bırakmadılar
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar
12:03
Türkiye, İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
07:16
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
19:49
Bayram pikniğinde engerek yılanı ısırdı
Bayram pikniğinde engerek yılanı ısırdı!
19:27
Morata neden İspanya Milli Takımı’nda oynamıyor Fuente’den açıklama
Morata neden İspanya Milli Takımı'nda oynamıyor? Fuente'den açıklama
19:12
Arda Turan Shakhtar Donetsk’e milli golcüyü istiyor
Arda Turan Shakhtar Donetsk'e milli golcüyü istiyor
19:02
Herkes merak ediyordu Osimhen, Al Hilal’in teklifine son kararını verdi
Herkes merak ediyordu! Osimhen, Al Hilal'in teklifine son kararını verdi
18:16
Görüntüler mide bulandırdı Adana’da kurban sakatatlarını sulama kanalına attılar
Görüntüler mide bulandırdı! Adana'da kurban sakatatlarını sulama kanalına attılar
18:14
Inter’de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti
17:59
Fransa, UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü oldu
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu
17:53
Bayram kana bulandı Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
Bayram kana bulandı! Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
17:41
Trump’tan Elon Musk’a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur
Trump'tan Elon Musk'a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 14:02:45. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Engelliler için Kapsamlı Rapor Hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.