Karşıyaka'da Fidan Dikim Etkinliği

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İzmir'de 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü etkinlikleri kapsamında yaklaşık 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yıl orman yangınlarında zarar gören bölgede fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir'in de katıldığı programda, 2 bin 500 öğrenci yaklaşık 4 bin fidan dikti.