Karşıyaka'da "Genç Yaka"Dan Sonra "Emekli Yaka" Sosyal Yaşam Merkezi de Açıldı
Karşıyaka'da "Genç Yaka"Dan Sonra "Emekli Yaka" Sosyal Yaşam Merkezi de Açıldı

25.02.2026 12:23  Güncelleme: 13:50
Karşıyaka Belediyesi, Genç Yaka'nın ardından Atakent Mahallesi'nde yeni sosyal yaşam merkezi Emekli Yaka'yı törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka Belediyesi olarak, yaşamın her evresine değer katmayı görev biliyoruz" dedi.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Genç Yaka'nın ardından Atakent Mahallesi'nde yeni sosyal yaşam merkezi Emekli Yaka'yı törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka Belediyesi olarak, yaşamın her evresine değer katmayı görev biliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, geçen ay kente kazandırdığı Genç Yaka'nın ardından yeni sosyal yaşam merkezi Emekli Yaka'yı Atakent Mahallesi'nde törenle hizmete açtı.

Yeşillikler içindeki atmosferiyle huzurlu bir ortam sunduğu belirtilen merkez, kitap köşesinden satranç masalarına, dama ve çeşitli kutu oyunlarına kadar pek çok imkanı Karşıyaka'nın çınarlarıyla buluşturdu.

Açılışa siyasi temsilciler ve sivil toplum katıldı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın ev sahipliğinde yapılan açılış törenine; Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan Vekili Adnan Alabay, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Karşıyaka Kadın Kolları Başkanı Safigül Çalışkanelli, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği İzmir İl Başkanı Ömer Bayram, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Görme Engelliler Parkı ile bütünleşen yeni merkez

Caher Dudayev Bulvarı'nda yer alan Görme Engelliler Parkı'nın atmosferiyle bütünleştiği ifade edilen Emekli Yaka'da, kitap okuma alanları, satranç masaları, dama ve çeşitli kutu oyunlarına yönelik imkanlar yer aldı. Merkezde, vatandaşlardan gelecek talep ve öneriler doğrultusunda zaman içinde farklı etkinlik ve imkanların da hayata geçirilmesinin planlandığı kaydedildi.

"Yaşamın her evresine değer katmayı görev biliyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Genç Yaka'nın ardından Emekli Yaka'nın açılışıyla "yaşamın diğer bir değerli dönemine" seslendiklerini belirterek şunları söyledi:

"Geçen ay; gençlerimizin üretkenliğini, sosyalliğini ve enerjisini besleyen, gençlerimizin buluşma noktası olan Genç Yaka tesisimizi açmıştık. Şimdi ise yaşamın diğer bir değerli dönemine, emeklilik yıllarına sesleniyoruz. Emekli Yaka, yaş almış çınarlarımızın, emeklilerimizin, sosyal yaşama daha güçlü adapte olabilmesi için tasarlandı. İçinde oyun alanlarıyla zihinsel canlılığı, okuma alanlarıyla kültürel beslenmeyi, dinlenme alanlarıyla huzuru bulacaklar. Yıllarca çalışıp toplumumuza emek vermiş büyüklerimiz, şimdi de birlikte üretecekler, paylaşacaklar, eğlenecekler… Karşıyaka Belediyesi olarak, yaşamın her evresine değer katmayı görev biliyoruz. Gençler için Genç Yaka, emekliler için Emekli Yaka. Bu iki tesis, aslında bir bütünün parçalarıdır: kuşakları birbirine bağlayan, dayanışmayı büyüten, Karşıyaka'nın cumhuriyetçi ve çağdaş ruhunu yaşatan halk merkezleridir. ve daha niceleri çok yakında sizlerin kullanımında olacaktır. Burası artık sizin, hayırlı olmasını diliyorum"

Çınarlardan teşekkür mesajı

Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyesi Nesrin Tugay, "Biraz dinlenmek, biraz gülmek, biraz da kendimizi şımartmak için bu güzel mekanı bizlere kazandıran başta Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Karşıyaka Kent Konseyi Emekliler Çalışma Grubu ve Karşıyaka Emekliler Platformu adına konuşan Göksan Ataman da "Emekli Yaka, Karşıyakamızın çınarlarına, alın teriyle bu kenti büyüten emeklilere karşı gerçek bir vefa, saygı ve dayanışmanın göstergesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Karşıyaka'da 'Genç Yaka'Dan Sonra 'Emekli Yaka' Sosyal Yaşam Merkezi de Açıldı

SON DAKİKA: Karşıyaka'da "Genç Yaka"Dan Sonra "Emekli Yaka" Sosyal Yaşam Merkezi de Açıldı - Son Dakika
