Karşıyaka'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.
İlçede dün gece saatlerinde meydana gelen ve 18 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği trafik kazası anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, motosiklet sürücüsü Mehmet Akif K'nin önce bulvara girmeye çalışan otomobile çarptığı, daha sonra refüje çıkıp yere savrulduğu görüldü.
Olay
Karşıya ilçesinde dün Mehmet Akif K. (18) yönetimindeki 35 BVE 018 plakalı motosiklet, Yalı Bulvarı Yunuslar mevkisinde A.K. (22) idaresindeki 10 LK 058 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrilmişti.
Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Otomobil sürücüsü A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınmış, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
