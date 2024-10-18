Karşıyaka'da Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Muhtarlar Günü Kutlandı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi. Ünsal, muhtarların yerel yönetimlerin temel direği olduğunu vurgulayarak, iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

18.10.2024 14:45  Güncelleme: 16:25
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla ilçede görev yapan mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Buluşmada konuşan ve muhtarların yerel yönetimlerin temel direği olduğunu vurgulayan Başkan Ünsal, "Sizler bizim en yakın danışmanlarımızsınız. El ele vererek, Karşıyaka'mıza en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık önünde düzenlenen törenin ardından, kahvaltıda muhtarlar ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, Jandarma Komutanı Teğmen Büşra Koçak, belediye bürokratları ve muhtarlar katıldı.

Ünsal: "Sokaktaki gözümüzsünüz"

Karşıyaka'yı daha ileriye taşıma hedefiyle, iş birliği içerisinde hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Birlikte çalışma kültürünü çok önemsiyor, iş birliği içinde çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Amacımız ortak, yürüdüğümüz yol ortak. Hedefimiz ise Karşıyaka'yı İzmir'in ve Türkiye'nin en güzel, en modern kenti yapmak. Sizler bizim en yakın danışmanlarımız ve sokaktaki gözümüzsünüz. El ele vererek, Karşıyakamıza en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Karşıyaka'yı 5 senenin sonunda, herkesin imrendiği bir ilçe haline getirmiş olacağız. Katılımınız için teşekkür ediyor, Muhtarlar Gününüzü kutluyorum" diye konuştu.

Demir: "Muhtarları hücrelere benzetiyorum"

Kaymakam Özkan Demir konuşmasında, muhtarların kent yönetiminde önemli bir rolü olduğunu belirterek, "Öncelikle Muhtarlar Gününüzü kutlarım. İlçemizde birlikte görev yapıyoruz, destekleriniz ve çalışmalarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben muhtarları hücrelere benzetiyorum. Vücudumuzun en küçük yapı taşı hücreler ne kadar sağlıklı olursa, vücut da o kadar güçlü ve sağlıklı olur. Bu anlamda muhtarlıklarımızın da sağlıklı ve güçlü olmasını temenni ediyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Coşkun Zenginer de kendilerine sunduğu destekten ötürü teşekkür ederek, Başkan Ünsal'a çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

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