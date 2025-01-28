Karşıyaka'da Taziye Evi ve Kütüphane Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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Karşıyaka'da Taziye Evi ve Kütüphane Hizmete Açılıyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Mahallesi'nde inşa edilen 'Taziye Evi ve Kütüphane' binası, sosyal dayanışma ve kültürel paylaşım merkezi olarak hizmet verecek. Başkan Yıldız Ünsal, modern tesisin halkın kullanımına sunulacağını açıkladı.

28.01.2025 11:35  Güncelleme: 13:02
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, kentin yeni sosyal dayanışma ve kültürel paylaşım merkezi olacak "Taziye Evi ve Kütüphane" binasını tamamladı. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde inşa edilen bina, son düzenlemelerin ardından törenle hizmete açılacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Kısa süre içinde bu çağdaş tesisi kentimize armağan edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Mahallesi'nde hayata geçirilen "Taziye Evi ve Kütüphane" projesinde son aşamaya gelindi. Tam donanımlı taziye evi ve 20 bin esere sahip kütüphane ile aşevinden oluşacak iki katlı binanın inşaat çalışmaları tamamlandı. Bürokratları ile birlikte binada incelemelerde bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kısa süre içinde son düzenlemeleri de yaparak tesisin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Başkan Yıldız Ünsal, "Karşıyakamıza, hem toplumsal dayanışma hem de kültürel paylaşım adına çok değerli bir yatırım kazandırıyoruz. Zübeyde Hanım Mahallemiz ve tüm ilçemiz için önemli bir ihtiyaca yanıt verecek olan tesisimiz, ücretsiz şekilde halkımıza hizmet sunacak. İnşaat çalışmalarımızı büyük bir titizlikle tamamladık. Son düzenlemeleri de aynı özenle yapacak ve en kısa süre içinde bu çağdaş tesisi halkımızın kullanımına açacağız. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Engelli kullanımına da uygun şekilde tasarlanan yapının zemin katında, yaklaşık 785 metrekare alana sahip bir taziye evi olacak. Bu bölümde ayrıca, öğün başına 300 kişiye yemek çıkartabilecek kapasitede tam donanımlı bir mutfak, yemek salonu, çalışma ofisleri, tuvaletler ile 51 metrekarelik bir iç avlu bulunacak. Yakınlarını kaybeden vatandaşların taziye ziyaretlerini kabul edebileceği bir mekan olarak tasarlanan bölüm, aynı zamanda bir aşevi olarak da hizmet verecek.

20 bin eserle modern kütüphane

Binanın birinci katında ise 250 kişi kapasiteli, 20 bini aşkın edebi esere erişim imkanı sunacak bir kütüphane olacak. Çocuk bölümü, bilgisayar kullanım alanı, halk kütüphanesi, toplantı-grup çalışma salonu ve film-seminer salonu ile çağdaş bir kültürel yaşam alanı yaratılacak. Engelli asansörü, engelli tuvaletleri ve görme engelliler için kılavuz taşlarının da oluşturulduğu tesis, 'engelsiz hizmet' anlayışıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Bina, 900 metrekarelik bir bahçeye de sahip olacak.

Kaynak: ANKA

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