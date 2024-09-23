Karşıyaka'da Yamanlar Domates Şenliği Düzenlendi

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi tarafından "Yamanlar Domates Şenliği" düzenlendi. "Renk, Tat ve Dayanışma ile Yeniden Doğuyoruz" sloganı ile düzenlenen şenlikte Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Coğrafi işaret alma sürecinde olduğumuz Yamanlar domatesini tanıtmak ve dayanışmayı büyütmek için düzenlediğimiz şenliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin "Renk, Tat ve Dayanışma ile Yeniden Doğuyoruz" sloganıyla düzenlediği Yamanlar Domates Şenliği; Başkan Yıldız Ünsal'ın ev sahipliğinde; CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç, ünlü şef Hazer Amani, tarım ve gıda yazarı Bilge Keykubat, meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

'En İyi Domates' üreticisi ödüllendirildi. Köy ve kent yaşamını birleştiren şenlikte gün boyunca çocuk etkinlikleri, eğlenceli ve sportif aktiviteler, konser ve müzik dinletileri, dans gösterileri düzenlendi. Domates detoks suyu ve menemen ikramları yapıldı. Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nin atölyeleri ilgiyle takip edildi. Şenlik alanında tezgah açan yerel üreticiler de geçmişi 150 yıl öncesine uzanan Yamanlar domatesini ve el emeği ürünlerini katılımcılar ile buluşturdu.

"İzmir'in dağlarında yeniden çiçekler açtıracağız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yaşanan felaketin tekrar yaşanmamasını dileyerek, "Geçen ay bugünlerde, belki de İzmir tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. O acı günleri tekrar yaşamamak dileğiyle bugün yine Yamanlardayız; bu kez umudu yeşertmek, küllerimizden yeniden doğmak için bir aradayız. Bu coğrafyanın bize sunduğu güzelliklerden bir tanesi de Yamanlar domatesi. Bu domatesin 150 yıl öncesine dayanan bir üretim serüveni var, günümüze kadar ulaştı, şimdi de coğrafi işaret alma sürecindeyiz. Kuşaklar boyunca tarlasını süren, tohumunu eken ve bu kıymetli domatesi yarınlara taşıma mücadelesi veren tüm üreticilerimizi yürekten kutluyorum. Sadece bugün değil; her zaman yanınızda olacağıma söz veriyorum. Bu şenlikte renk var, tat var, dayanışma var; inanıyoruz ki bugün burada yeniden doğacağız. Üretimin bereketini tarlalarımızla yeniden kavuşturacak, İzmir'in dağlarında yeniden çiçekler açtıracağız. Ormanlarımız yandı, bu yangın bitti ama bu kış bizi çok büyük bir tehlike bekliyor. Sel felaketi riskiyle karşı karşıyayız çünkü suyu tutan ağaçlarımız artık yok. Buna karşı önlem almak zorundayız. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum: Sel tehlikesine karşı önceden tedbir almalıyız" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise belediyenin tarıma verdiği desteğe teşekkür ederek, "Memleketimizin her köşesinde tarımsal üretime ciddi şekilde destek vererek üreticilerimizi, tarımsal üretim içerisinde tutmamız ve genç çiftçilerimizi çoğaltmamız gerekiyor. CHP'li belediyeler bunun için kırsala büyük destek oluyor. Yıldız Başkanımın nezdinde bütün belediye başkanlarımıza, tarıma verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendimize yetecek bir üretim modelini geliştirmeliyiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç "150 yıllık tarihsel bir geçmişi olan Yamanlar domatesinin değerini anlamak, anlatmak ve yaşatmak amacıyla bu şenliği düzenleyen Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Kendi kendimize yetecek bir üretim modelini geliştirmeli ve kalıcı hale getirmeliyiz. Biz İzmir'de bu modeli uygulamaya çalışan bir anlayışa sahibiz" diye konuştu.

Şenlikte vatandaşlarla bir araya gelen ünlü şef Hazer Amani de "Ben Karşıyaka'nın Yamanlar köyünde bu kadar lezzetli ve güzel bir domatesin olduğunu bilmiyordum. Harika bir ürün. Bu ürünü tanıtmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız" dedi. Tarım ve gıda yazarı Bilge Keykubat ise "Yamanlar Domates Şenliği çok değerli bir proje, tüm kente yayılması gerekiyor" dedi.