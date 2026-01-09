Karşıyaka Belediyesi'nin Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi Dayanışmanın Merkezi Oldu - Son Dakika
Karşıyaka Belediyesi'nin Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi Dayanışmanın Merkezi Oldu

09.01.2026 12:02  Güncelleme: 13:19
Karşıyaka Belediyesi'nin açılışını yaptığı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, birçok sosyal imkanı bir arada sunarak her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor. Tesis, sosyal dayanışma merkezi, aşevi, kütüphane ve çeşitli kurslarla hizmet veriyor.

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi'nin geçen kasım ayında açılışını yaptığı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, kısa sürede her yaştan yüzlerce vatandaşa hizmet verdi. Belediye Başkan Yıldız Ünsal, "Birçok sosyal imkanı bir arada sunan bu modern tesiste, herkes için hayata dokunan hizmetler üretmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin Kasım 2025'te hizmete açtığı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, kentin önemli toplumsal dayanışma merkezlerinden biri haline geldi. Tesiste sunulan imkan ve hizmetlerden, kısa zamanda yüzlerce vatandaş yararlandı. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde inşa edilen hizmet binasının ilk katında; taziye evi olarak kullanılabilen bir dayanışma merkezi ile tam donanımlı mutfağa sahip bir aşevi yer alıyor. Ayrıca tesis, Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, 60 yaş üzeri vatandaşlara hafta içi her gün sağlıktan tarihe kadar farklı alanlarda dersler veriliyor. Ayrıca sağlıklı yaş almayı destekleyen etkinlikler de düzenleniyor. Karşıyaka Belediyesi tarafından tesiste görevlendirilen psikolog, halka ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Yine ücretsiz olarak verilen resim ve örgü kursları, her yaştan kadınlara sosyal yaşama katılma ve yeteneklerini geliştirme imkanı sağlıyor.

İlkokul öğrencilerine ücretsiz etüt hizmeti

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nin üst katında ise yaklaşık 4 bin kitapla kurulan ve giderek zenginleşen Hasan Ali Yücel Kütüphanesi yer alıyor. Hayırsever Rüştü Barkay'ın eşi adına, Bütün Çocuklar Bizim Derneği aracılığıyla oluşturduğu Elçim Barkay Çocuk Kütüphanesi, 6-12 yaş arası okurları 2 bin çocuk kitabıyla buluşturuyor. Kütüphanede, satrançtan kutu oyunlarına ve yapboza kadar eğitici öğretici faaliyetler için gerekli materyaller de yer alıyor. Bunun yanı sıra, kitap ve oyuncakların yer aldığı özel bir bölüm, 0-3 yaş çocuklara ve annelerine hizmet veriyor. Bu kattaki seminer salonunda, ilkokul çağındaki öğrencilere ücretsiz etüt hizmeti de sunuluyor.

"Tüm vatandaşlarımızı hizmetlerimizden yararlanmaya davet ediyoruz"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'ni; her yaştan ve her kesimden vatandaşlarımıza sosyal ve kültürel paylaşım imkanı sunan yeni bir yaşam alanı olarak kentimize kazandırdık. Farklı yaş gruplarının ve ihtiyaçların aynı mekanda karşılanabilmesi, sosyal bağların güçlenmesi açısından çok kıymetli. Erişilebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla hayata geçirdiğimiz bu tesisi, nitelikli hizmetlerle günden güne güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu çok yönlü sosyal yaşam alanına tüm vatandaşlarımızı bekliyor, hizmetlerimizden yararlanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Belediye, Kültür, Güncel, Son Dakika

