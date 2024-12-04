Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi'nde Yenilikçi Projeler Destekleniyor

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Kolektif Girişimcilik Merkezi'ne konuk olarak yürütücü kurul üyeleri ile bir araya geldi. Ünsal, "Karşıyaka'nın yarınlarını bugünden inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak ve girişimcileri desteklemek amacıyla Karşıyaka Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kolektif Girişimcilik Merkezi, akıllı ve sürdürülebilir şehirler için son bir yılda gerçekleştirdiği çalışmalar ile çeşitli başarı hikayelerine ev sahipliği yaptı. Kolektif Girişimcilik Merkezi'ne konuk olan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, merkez sorumlusu Rafet Yacan ve merkezin yürütücü kurul üyeleri ile bir araya geldi. 2024 yılı faaliyet raporunun ele alındığı buluşmada, bir yıl içinde gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilerek 2025 yılı için hedefler belirlendi.

"Yarınları, bugünden inşa edeceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Kolektif Girişimcilik Merkezimizi ilçemizin girişimcilik ekosistemini güçlendiren ve yenilikçi projelere ilham veren önemli bir yapı taşı olarak görüyoruz. Karşıyakamızda genç girişimcilere, yenilikçi fikirlere ve sosyal girişimlere destek vermek bizim öncelikli hedeflerimizden biri. Merkezimizin bu anlamda sunduğu imkanlarla daha fazla girişimciye ilham olacağına inanıyorum. Dayanışma ve kolektif çalışmanın gücüyle, Karşıyaka'nın yarınlarını bugünden inşa etmeye devam edeceğiz. Girişimcilere yol gösteren ve emek veren tüm profesyonellere, akademisyenlere ve ekibimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi Sorumlusu Rafet Yacan da "Başta, kalkınma öncelikli bir yerel yönetim anlayışıyla girişimcilik ekosistemine destek veren Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal olmak üzere; birbirinden değerli yürütücü kurul üyelerimize, bu süreçte bizlerle birlikte çalışan tüm girişimcilere, mentorlarımıza, paydaşlarımıza ve destekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Girişimciler için çok yönlü destek

Kolektif Girişimcilik Merkezi; Yaşar Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile iş birliğinde sürdürdüğü faaliyetlerle, 'Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler' teması altında çalışan, erken aşama girişimlere ön kuluçka merkezi olarak ücretsiz hizmetler sunuyor. İş fikri olanlara ortak çalışma ofisinden, mentor buluşmalarına ve finansmana erişim programlarına kadar pek çok alanda destek sağlanıyor. Ayrıca; 2024 Eylül ayı itibarıyla da girişimcilerin şirketleşme süreçlerini hızlandırması ve verimliliklerinin artırılmasına katkı sunmak amacıyla faaliyet adresi desteği sunulmaya başladı. Artık girişimciler şirketlerini kurarken adres olarak Kolektif Girişimcilik Merkezi'ni gösterebiliyor.

Akıllı ve sürdürülebilir şehirler teması çerçevesinde çalışmalarını yürüten merkeze, 2024 yılında 46 aday girişimci başvurusu yapıldı, bunların 35'i değerlendirme sürecine çağrıldı. Değerlendirme sürecinin ardından 18 girişim ve 52 girişimci, iş fikirlerini geliştirmek üzere ön kuluçka programına kabul edildi. Merkez sayesinde finansmana erişim desteği olanağı bulan girişimlerden biri yatırım almaya hak kazandı. Merkez bünyesindeki Skymod Teknoloji, Motto Games, Vessel X, Woxis Fitness, Loading Bag, Swatchloop, Motus, Akasu, Moby Coach, Psynexa, esebze ve past app girişimleri de ar-ge desteklerinden uluslararası ödüllere, marka tescillerinden prestijli platformlarda sergilenen projelere kadar pek çok alanda yeni başarı hikayelerine imza attı. Yenilikçi projelerin korunması ve ticarileşmesi yolunda atılan adımlar sonucunda; 3 girişim marka, patent ve faydalı model başvurularını başarıyla tamamladı. Karşıyaka kuluçkasından filizlenen 2 girişimin de teknoparklara transferi gerçekleştirildi. Merkezde girişimcilik eğitimlerinden hackathon ve ideathon organizasyonlarına kadar çok sayıda faaliyete de imza atıldı.