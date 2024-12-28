Karşıyaka Oda Orkestrası 2024'ü Coşku Dolu Bir Konserle Kapattı - Son Dakika
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Karşıyaka Oda Orkestrası 2024'ü Coşku Dolu Bir Konserle Kapattı

Karşıyaka Oda Orkestrası, dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Joe Christophe ile gerçekleştirdiği muhteşem konserle 2024 yılını sona erdirdi. Başkan Yıldız Ünsal, orkestraya ve konuk sanatçıya teşekkür etti.

28.12.2024 13:57  Güncelleme: 15:17
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(İZMİR) - Türkiye'de bir ilçe belediyesi tarafından kurulan kadrolu oda orkestrası olan Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), 2024 yılını coşku dolu bir konserle kapattı. Orkestranın, Fransız klarnet sanatçısı Joe Christophe ile birlikte sunduğu müzik ziyafeti, sanatseverlerden tam not aldı. Başkan Yıldız Ünsal "Göz bebeğimiz KODA'ya ve değerli konuk sanatçımıza bu muhteşem gece için teşekkür ediyorum" dedi.

Yıl boyunca gerçekleştirdiği konserlerle kentin kültür ve sanat yaşamına değer katan Karşıyaka Oda Orkestrası, 2024'ün final sahnesine, dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Joe Christophe ile birlikte çıktı. Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Salonu tamamen dolduran izleyiciler arasında, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da yer aldı. Mozart'ın büyüleyici Klarnet Konçertosu ile unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan sanatçılar, programın ikinci yarısında da Béla Bartók'un Yaylı Çalgılar için Divertimento eserini yorumladı.

Konser sonunda sanatçılara teşekkür eden Başkan Yıldız Ünsal, "Bu akşam yine muhteşem bir konsere tanıklık ettik. Orkestramız ve konuk sanatçımız Joe Christophe harika bir performans sundular. Hep söylediğim gibi; KODA bizim göz bebeğimiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizlere birbirinden keyifli konserler vermeye devam edecekler. Karşıyaka Belediyesi olarak biz de Ulu Önderimiz Atatürk'ün izinden gitmeyi, sanatı ve sanatçıyı desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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