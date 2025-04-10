Karşıyaka Oda Orkestrası, Vivaldi'nin Dört Mevsim Eseri ile İzmir'de Sahne Aldı

(İZMİR) - Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde müzikseverler ile buluştu. Vivaldi'nin Dört Mevsim eserinin seslendirildiği konserde Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü Karşıyakamıza yaymaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin en önemli kültür ve sanat markalarından Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), müzik yolculuğuna devam ediyor. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde sanatseverlerin karşısına çıkan orkestra, Vivaldi'nin ölümsüz eseri Dört Mevsim ile unutulmaz bir klasik müzik ziyafeti sundu. Salonu tamamen dolduran izleyiciler arasında, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve eşi Altan Ünsal da yer aldı.

"Sanat iyileştirir"

Başkan Yıldız Ünsal "Karşıyaka Oda Orkestrası'na bize yaşattıkları sanat şöleni için teşekkür ediyorum. Harika bir geceydi. Çok zor ve stresli günlerden geçiyoruz, hepinizin malumu. Bu süreçte inandığımız tek şey, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüdür. Sanat, bizleri birleştirir, farklılıklarımızı kucaklar ve yaşamı anlamlandırır. Bu anlayışla, Karşıyaka'mızı bir sanat ve kültür merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.