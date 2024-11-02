Karşıyaka Spor Kulübü 112. Yaşını Kutladı - Son Dakika
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Karşıyaka Spor Kulübü 112. Yaşını Kutladı

İzmir'in ilk Türk spor kulübü Karşıyaka Spor Kulübü, 112. yaşını kutlamak için Karşıyaka Spor Tarihi Müzesi'nde bir etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, geçmişte formasını giydiği basketbol takımına ait formayı müzeye armağan etti.

02.11.2024 14:55
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(İZMİR)- İzmir'in ilk Türk spor kulübü olarak, 1 Kasım 1912 tarihinde kurulan Karşıyaka Spor Kulübü'nün 112'nci yaşı, Karşıyaka Spor Tarihi Müzesi'nde kutlandı. Törene katılan ve yıllar önce basketbol takımında gururla taşıdığı KSK formasını müzeye armağan eden Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Doğduğum günden bu yana bu ailenin içerisinde yer almaktan onur duyuyorum" dedi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümünde önce kurucu başkan Kadızade Zühtü Işıl'ın kabrini ziyaret eden Karşıyakalılar, ardından da Karşıyaka Spor Tarihi Müzesi'ndeki törende buluştu. Kulüp yöneticileri, Karşıyakalı efsane sporcular ve yeşil-kırmızı sevdalılarının bir araya geldiği törene, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da katıldı. Konuklar ile birlikte müzeyi gezen Başkan Ünsal, Kaf Sin Kaf'ın 112'nci yaşını anlamlı bir armağanla kutladı. Gençlik yıllarında Karşıyaka Spor Kulübü'nde basketbol oynayan Ünsal, o dönemde giydiği ve hatıra olarak sakladığı formayı müzeye hediye etti.

"Doğduğumdan beri Karşıyakalıyım"

Başkan Yıldız Ünsal "Ben doğduğum günden bu yana Karşıyaka ailesinin içerisinde olan bir insanım; dedemin babası kulübümüzün kurucularından. Dedem hem yelken hem de yüzme sporcusuydu. Babamlar ve kuzenleri de sporcu. Çocukları olarak bizler de hep sporla iç içeydik. Belki henüz yürümüyordum bile, babamın omzunda gitmeye başladım kulübe. Orada büyüdük. Basketbol Şube'de forma giymenin mutluluğunu yaşadım. Gururla söylüyorum ki ben bir Karşıyakalıyım. Bu müzede, bu şanlı kulübün onurlu tarihi yatıyor. Bugün ben de bir hediye getirdim; kendi giydiğim ve yıllarca özenle sakladığım formayı buraya emanet etmek istedim. Taraftarlıktan öte duygularla bağlı olduğumuz kulübümüz her zaman gurur kaynağımız olacak. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Kaf Sin Kaf" diye konuştu.

Karşıyaka Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan, Divan Kurulu Üyesi Ekrem Güçsav ile Tarih Kurulu Başkanı Ahmet Diker ve kulübün geçmiş dönem başkanlarından Yılmaz Temizocak, Fatih Diniz ile Azat Yeşil de konuşmalarında 112'nci yıl gururunu paylaştılar. Ayrıca müzenin kuruluşunda büyük emeği geçen Bülent Zeren'in oğlu Can Zeren gönderdiği mesajla kulübün kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Spor Kulübü 112. Yaşını Kutladı - Son Dakika

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