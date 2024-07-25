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Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Musicarium'dan yapılan açıklamaya göre, "Jest Oldu", "Sonunda" ve "Siyah" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı seslendiren sanatçı, konserin ikinci bölümünde " İstanbul, düğünüme hoş geldin" diyerek seyircilerle sahnede dans etti.

Konseri dinlemeye gelenler arasında oyuncu Elçin Sangu, Alina Boz, Deniz Baysal, Elçin Afacan, Yüsra Geyik ve Gülper Özdemir'in yanı sıra yapımcı Umut Evirgen, müzisyen Barış Yurtçu ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz yer aldı.

Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen konserde, Sezen Aksu ve Barış Manço gibi önemli Türk müzisyenlerin eserlerini de yorumladı.