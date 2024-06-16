Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Personeliyle Bayramlaştı

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(İSTANBUL)- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı. Personele verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Başkan Yüksel, ilçe sakinleri için bayram süresince de çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kartal Belediyesi müdürlüklerini ve dış hizmet binalarını ziyaret ederek çalışanlar ile bayramlaşan ve onlara bayram çikolatası ikram eden Başkan Gökhan Yüksel'e belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kartallı komşularımız için ve Kartal'ımız için hayata geçirdiğimiz her projede, her çalışmada sizlerin büyük emekleri var. Kartal Belediyesi ailesi olarak, yoğun çalışma tempomuzun ardından bayramda bir nebze olsun nefes alacağız. Tabii bu dönemde Kartallı komşularımız için, nöbetçi personelimle bayram mesaimize de bir yandan devam edeceğiz. Bu anlamda, komşularımızın Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri için Kartal Belediyesi olarak bayram süresince de çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Güzel bir istirahat dönemi geçirmenizi diliyorum, bayram sonrası çalışmalarımız daha da yoğunlaşarak devam edecek. Her birinizin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin ayrı ayrı Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hep beraber nice güzel bayramlar geçirmeyi diliyorum."