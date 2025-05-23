Kartal Belediye Başkanı Yangın Zarar Gören Aileyi Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Esentepe Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında evi zarar gören aileyi ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ağrı Sokak üzerinde yer alan bir binanın çatı katında çıkan yangın, Kartal Belediyesi ve ilgili kurumların hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.

Yangın sonrasında evi zarar gören aileyi ziyaret eden Belediye Başkanı Yüksel, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Yangının büyümeden kontrol altına alınması ve herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Zor bir süreç, ama Kartal Belediyesi olarak komşularımızın her zaman yanındayız. Umarım böyle acı olayları bir daha yaşamayız" dedi.

Ziyarette Başkan Yüksel'e, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Ünder, CHP Kartal Meclis Grup Başkan Vekili Özkan Özdemir ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.