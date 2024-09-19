Kartal Belediye Tiyatrosu 2023-2024 Eğitim Dönemi İçin Ön Kayıtları Başlattı

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(İSTANBUL)- Kartal Belediye Tiyatrosu, 2023-2024 eğitim dönemi için ön kayıtları almaya başladı.

Tiyatro bölümüne, 18 yaş ve üzeri Kartal'da ikamet eden herkes başvurabilecek. 18 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında Kartal Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden başvurular alınacak. Özel Yetenek Sınavı 19 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Kartal Belediyesi Sanat Akademisi 5'inci kat Tiyatro ve Drama Sınıfı'nda yapılacak.

Özel Yetenek Sınavı'na katılacak olanlardan, tiyatro edebiyatının klasik ya da çağdaş oyunları arasından seçecekleri bir dram ya da komedi tirat ile tanınmış şairlerin eserlerinden seçecekleri bir şiiri ezbere sunmaları ve seçtikleri bir şarkıyı söylemeleri istenecek. Ayrıca adaylar duyuş (kulak,ritm) üzerinde de değerlendirilecek.