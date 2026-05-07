Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, "Afad Ağır Seviye" Akreditasyonu Aldı

07.05.2026 11:15  Güncelleme: 12:28
Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD Akreditasyon Sistemi'nden 'Ağır Seviye Arama Kurtarma' akreditasyonu alarak yerel yönetimler arasında bu alanda öncü gruplardan biri olduğunu göstermiştir. Törende, Vali Ali Hamza Pehlivan ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel açıklamalarda bulundu.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Arama Kurtarma Ekibi, AFAD Akreditasyon Sistemi tarafından verilen en üst kademe olan "Ağır Seviye Arama Kurtarma" akreditasyonunu almaya hak kazandı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Biruni Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende Kartal Belediyesi ekibine akreditasyon armaları takdim edildi.

AFAD Akreditasyon Sistemi Arma Teslim Töreni'ne AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Öncü belediye vurgusu

Afetlere hazırlık için ekipman ve personel altyapısını güçlendiren Kartal Belediyesi, ağır seviye akreditasyonu ile operasyonel kabiliyetini tescilledi. Belediye ekipleri yerel yönetimler arasında bu yetkinliğe sahip öncü gruplardan biri olarak afet durumlarında koordinasyon kapasitesini artırdı.

Başkan Yüksel tören sonrası yaptığı açıklamada, "afetlere hazır bir Kartal" hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Alınan akreditasyonun disiplinli bir hazırlık sürecinin sonucu olduğunu belirten Yüksel, ekiplerin özverili çalışmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Eğitim ve ekipman yatırımlarının devam edeceğini dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın can güvenliği için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz"

"Afetlere hazır bir Kartal hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. AFAD Akreditasyon Sistemi kapsamında en üst seviye olan ağır seviye arama kurtarma akreditasyonunu almak, ekiplerimizin özverili çalışmasının ve disiplinli hazırlık sürecinin önemli bir sonucudur. Bu anlamlı törende ekibimizin aldığı arma, bizler için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Başta Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere emeği geçen tüm personelimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi olarak, olası afet durumlarına karşı her zaman hazır olmak için eğitim, ekipman ve koordinasyon çalışmalarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın can güvenliği için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

