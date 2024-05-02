Kartal Belediyesi Atalar Mahallesi\'nde kaldırım yenileme çalışmalarına başladı

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, ilçenin 20 mahallesinde tespit ettiği sorunlu cadde ve sokakları yeniliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Atalar Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız veren Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atalar Mahallesi'nde kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin çalıştığı Halitpaşa Caddesi'nde 1,5 km yol çalışmasının 800'ü metresi tamamlandı.

Çalışmalarda kullanılan asfalt, Kartal Belediyesi'nin iktisadi teşekküllerinden biri olan Kartal Yapı ve İnş. San. ve Tic. A.Ş. (KARYAPSAN) Asfalt Üretim Fabrikası'nda üretiliyor.

"SAHADA ALDIĞIMIZ TALEPLERİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçedeki düzenleme ve yenileme çalışmalarının vatandaşların talepleri doğrusunda artarak devam edeceğini belirtti. Yüksel, "Kartallı komşularımızın şikayetlerini ve taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Seçim sürecinde saha ekibimizin vatandaşlarımızdan aldığı şikayetleri yerinde inceleyerek sorunları çözüme ulaştırıyoruz. İlçemizin her alanını güzelleştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.