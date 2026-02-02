Kartal'da Kadın Odaklı Projeler Masaya Yatırıldı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Kadın Meclisi'nin 2025–2026 dönemi ikinci toplantısı, kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımını güçlendirmek, dayanışmayı artırmak ve ortak akıl çerçevesinde kente yönelik projeleri değerlendirmek amacıyla Ömür Semra Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Ömür Semra Yılmaz yönetiminde Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan da katıldı.

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı, kadınların seçme ve seçilme hakkının tarihsel önemi ile sağlık alanındaki farkındalık çalışmaları ele alındı.

Ayrıca Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Haftası kapsamında bilgilendirmeler yapılırken, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla afet bilinci ve dayanışmanın önemi de vurgulandı.

Toplantının devamında Eğitim, İstihdam, Katılım, Kentsel Hizmetler, Sağlık ve Şiddetle Mücadele komisyonları tarafından hazırlanan proje önerileri meclis üyelerine sunularak değerlendirmeye alındı ve oylamaya sunuldu. Kadınların sosyal, ekonomik ve kamusal hayatta daha güçlü yer almasını hedefleyen çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

"Kadın Meclisi'ne her zaman destek olmaya hazırız"

Kars, Kadın Meclisi'nde üretilen fikirlerin ve projelerin belediye yönetimi tarafından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Burada ortaya konan her proje ve her fikir bizim için çok kıymetli. Kadınların bir araya gelerek üretmesi, konuşması ve çözüm geliştirmesi kentimiz adına büyük bir güç. Kadın Meclisi'nden gelen taleplere her zaman açığız ve elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Tüm çalışmalarımızı Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in de hassasiyetiyle kadınlar lehine güçlendirmeye devam ediyoruz. İletişimde kalalım, birlikte üretelim" dedi.

Karacan ise Kadın Meclisi'nin yıl boyunca sahada aktif çalışmalar yürüttüğünü belirterek, projelerin arka planında yoğun bir emek olduğunu vurguladı. Karacan, şunları söyledi:

"Kadın Meclisi sadece toplantıdan ibaret değil"

"Kadın Meclisi burada sadece kağıt okumak değildir. Arka planda çok ciddi projeler yürütülüyor ve büyük bir emek veriliyor. Bu yıl 14 farklı sahada aktif çalışmalar gerçekleştireceğiz. Öz Savunma Atölyemiz, Bebek Akademimiz, Evlilik Okulumuz ve istihdama yönelik projelerimizle kadınların, ailelerin ve çocukların yaşamına doğrudan dokunuyoruz. Bu mücadeleye hep birlikte sahip çıkmalı, projelerin duyurulmasında destek olmalıyız. El ele verdiğimizde çok daha güçlüyüz."

"Projeler hayatın içinden, gerçek ihtiyaçlara çözüm sunuyor"

Yılmaz ise sunulan projelerin doğrudan sahadan ve gerçek yaşam deneyimlerinden beslendiğini vurgulayarak, "Bugün burada tartışılan projeler sadece kağıt üzerinde kalan fikirler değil; kadınların, çocukların ve ailelerin hayatına dokunacak somut çözümler içeriyor. Her öneri yaşamın içinden, doğrudan kadınların ihtiyaçlarından doğdu. Bu yüzden hepsi çok kıymetli. Kadın Meclisi olarak sadece fikir üretmiyor, sahadaki gerçek ihtiyaçlara çözüm odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Kadın sağlığından şiddetle mücadeleye, afet hazırlıklarından sosyal dayanışmaya kadar her alanda gösterdiğiniz emek bu meclisin gücünü ortaya koyuyor. Hep birlikte daha çok çalışmaya ve Kartal'daki kadınlar için üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda üç ayda bir düzenlenen Kadın Meclisi toplantılarıyla Kartal'da kadınların sosyal, ekonomik ve kamusal hayatta daha aktif rol alması hedeflenirken, tüm ilçeli kadınlar Kadın Meclisi çalışmalarına katılmaya davet edildi.