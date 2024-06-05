Kartal Belediyesi Kreşlerinde Teneffüs Etkinliği Düzenlendi

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi kreşlerinden mezun olan öğrencilerin öğrenim hayatlarına daha kolay adapte olmaları amacıyla "Teneffüs Etkinliği" düzenlendi.

Kartal Belediyesi'ne bağlı 14 kreşte eş zamanlı olarak yapılan etkinliklerde, çocuklara ders ve teneffüs kavramları uygulamalı olarak aktarıldı. Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, ilk defa teneffüs zilinin sesini duyarak okul bahçesinde ve okul içerisinde oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Bu etkinlik sayesinde minikler, ilkokulda karşılaşacakları teneffüs kavramı ile tanışmış oldu.

Teneffüs süresince tuvalet ve su ihtiyaçlarını gideren miniklerin gelecek sene adım atacakları ilkokul hayatına daha hızlı adapte olabilmeleri için etkinliği hayata geçiren Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç, "Bugün çocuklar için yalnızca eğlenceli bir etkinlik olarak gözüken 'Teneffüs Etkinliği' aslında çocukların gelecek sene ilkokula daha hızlı adapte olabilmeleri için çok önemli bir etkinlik. Çocuklar bugün ilk defa zil sesi ile tanıştılar. Kartal Belediyesi'nin tüm kreşlerinde aynı anda gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle çocuklarımızı bundan sonraki eğitim hayatlarına hazırlıyoruz" dedi.

Teneffüs zilinin ikinci defa çalmasıyla koşarak sınıflarına dönen çocuklar kaldıkları yerden derslerine devam etti.