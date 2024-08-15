Kartal Belediyesi 'Mahallemi Dinliyorum' Buluşması Esentepe Mahallesi'nde Düzenlendi

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmasının 5'incisi, Esentepe Mahallesi'nde düzenlendi.

Buluşmaya, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Esentepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Kula ve çok sayıda mahalleli katıldı. Belediye Etüd Proje Müdürü Umut Veli Develi'nin yönettiği buluşmada vatandaşların soruları alınmadan önce, büyük ekranda vatandaşlar ile bir QR kod paylaşıldı. QR kodu telefonlarının kamerasına okutan vatandaşlar, Belediye'nin hizmetlerini değerlendirmeye fırsat tanıyan kısa bir ankete katıldı.

Esentepe'nin pek çok sorunu dile getirildi

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Burada eleştirileri de sorunları da önerileri de dinledik. Amacımız da bu. Esentepe'nin geleceği ile alakalı göremediğimiz duyamadığımız şeyleri bir de sizlerden duyabilmek. Burada dile getirilen her şey kayıt altına alındı ve bu kayıtlardan alınan veriler önümüzdeki 5 yıllık dönemde Esentepe'de yapılacak en önemli işlerin tabanını oluşturan çalışmaya kaynaklık edecek.

En çok duyduğumuz sorun bizim için en önemli sorundur. Hali hazırda muhtardan, komşu iletişimden ve mahallenin kanaat önderlerinden alınan bilgilerle hazırlanmış bir etüt var zaten; ama ayrıca sizden gelen detaylara da kulak kabartıyoruz.

"Yeni bir yaşam alanı ile Esentepe'yi buluşturmayı hedefliyoruz"

Geçtiğimiz dönem ilk gezegen kafemizi burada açmış, Esentepe'deki büyük bir eksikliği gidermiş olduk. Parkımızı yeniledik, yürüyüş yollarını yaptık, parkın kullanım oranı arttı. Dolaysıyla yeni dönemde bulduğumuz bir alanda mutlaka yeni bir yaşam alanı ile Esentepe'yi buluşturmayı hedefliyoruz. Kazanmayı istediğimiz ikinci alan da muhtarlığın yer aldığı alan. Burayı da milli emlaktan almak için çalışmalarımız sürüyor. Esentepe'nin ikinci önemli ana caddesi İnönü ve Toros Caddeleri'nde yenileme çalışmalarına başladık. Tam burada bulunan ve 17-25 Aralık sürecinde atıl kalan binayı çok istedik ama Ankara'yı ikna edemedik. Vakıflara devredildi ve mahallenin tam kalbinde sorun olarak duruyor. Umarım vakıflar burada düzgün bir proje gerçekleştirir. Sürecin takipçisi olacağız.

"12 Gezegen Kafemiz piyasanın altında kar etmeden komşularımıza hizmet veriyor"

Çamlık Parkı ve Gezegen Kafe talebi ile ilgili olarak ortaya bir model koyacağız. Orayı canlandıracağız. Emeklilerin durumunun farkındayız ve ekonomide yaşanan yangın belediye bütçelerinde de yaşanıyor. 12 Gezegen Kafemiz var ve piyasanın altında fiyatlarla kar etmeden, sübvanse edilerek hizmet veriyorlar. Buna rağmen emeklilere yönelik bir kart üzerine arkadaşlarımız çalışıyorlar.

"2600 binanın dönüşümünü gerçekleştirdik"

Temelde ana konumuz afet. Eski binaların dönüşümü ile ilgili Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'müz ciddi bir çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz beş yıllık dönemde yaklaşık 2600 binanın dönüşümünü gerçekleştirdik. Rehberlik yaparak, bilgi vererek, bazen uzlaşmacı olarak, bazen devreye girerek yardımcı olduk. Burada en önemli şey o binanın dönüşüm iradesi. Bir yönetim oluşturması.

Esentepe'nin planlanamayan bir bölgesi vardı, oranın planlamasını gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde orada kentleşme devam ederken çıkacak kamuya ait alanlarda yeni yaşam alanları ortaya çıkacak ve eskiden karanlık bir alan olan bölge de temizlenmiş olacak. Okullarımızda çocuklarımıza içme suyu temini için arıtma kurduk. 3 okulumuzun ardından yeni dönemde diğer okullarımızda bu projeyi yaygınlaştıracağız."