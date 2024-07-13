Kartal Belediyesi'nde Gemi Modelciliği ve Dioarama Sanatı Sergisi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nde Gemi Modelciliği ve Dioarama Sanatı Sergisi

Kartal Belediyesi\'nde Gemi Modelciliği ve Dioarama Sanatı Sergisi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği Temmuz ayı kültür etkinlikleri kapsamında, 'Gemi Modelciliği ve Dioarama Sanatı' sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergide, emekli olan sanatçı Ümit Tohumcu'nun el emeği gemi ve diorama modelleri yer alıyor.

13.07.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Temmuz ayı kültür etkinlikleri kapsamında,  'Gemi Modelciliği ve Dioarama Sanatı' sergisi Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda sanatseverler ile buluştu.

Kültür ve sanata önem veren ve sanatçıları destekleyen Kartal Belediyesi, bu kez el emeği gemi ve diorama modellerini yapan sanatçı Ümit Tohumcu'nun eserlerine ev sahipliği yaptı.

Emekli olduktan sonra gemi modelciliği ve diorama sanatına ilgi duyan sanatçı Ümit Tohumcu, büyük bir titizlik ve sabırla hazırladığı modeller, sergiyi ziyaret edenler tarafından büyük beğeni topladı. Ortaya çıkan eserler sanatçının yetenek ve yaratıcılığını gözler önüne serdi. 12-21 Temmuz tarihleri arasında Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda sanatseverleri bekleyen sergide, farklı gemi modelleri ve detaylı diorama çalışmaları yer alıyor. Her bir parça, sanatçının el emeği ve ince işçiliğiyle hayata geçirilmiş olup, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Sanatçı Ümit Tohumcu, sergi hakkında, "Gemi modelciliği ve diorama sanatı, benim için bir tutku haline geldi. Emeklilik dönemimde bu sanata yönelerek kendimi ifade etme fırsatı buldum. Kartal Belediyesi'ne, eserlerimi sanatseverlerle buluşturma imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Ümit Tohumcu'nun el emeği göz nuru eserlerini görmek ve bu benzersiz sanat deneyimini yaşamak isteyen tüm sanatseverler, 21 Temmuz'a kadar açık olacak  sergiyi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nde Gemi Modelciliği ve Dioarama Sanatı Sergisi - Son Dakika

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