Kartal Belediyesi'nden Bayramda Ücretsiz Mezarlık Ulaşım Hizmeti

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde bulunması için bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Hizmet, 3 gün sürecek.

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından, 29-30-31 Mart 2025 tarihlerinde Kartallı vatandaşların mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilmek amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Vatandaşlar, sevdiklerinin ebedi istirahatgahına ulaştırılacak. Kartal Meydanı'nda yer alan Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası önünden hareket edecek olan servisler; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi Mezarlıklarına vatandaşların ulaşımını sağlayacak.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Ramazan Bayramı'nda da tüm ekip arkadaşlarımla birlikte mesaimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bayram boyunca da sevdiklerini, yakınlarını kaybeden komşularımızın, mezarlıklara ziyaretlerini kolaylaştırmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da ring seferlerimizi ücretsiz düzenliyoruz. Bu vesile ile Ramazan Bayramı'nı kutluyor, tüm komşularımızın aileleri ve sevdikleri ile beraber sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar geçirmesini diliyorum" diye konuştu.

Gün içinde ring seferleri yaparak vatandaşlara hizmet verecek servislerin saatleri ise şöyle:

Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi Mezarlıkları

Gidiş Saati/ Dönüş Saati

10.00 10.45

11.30 12.15

13.00 13.45

14.30 15.15

16.00 16.45

Osmangazi Mezarlığı

Gidiş Saati/ Dönüş Saati

10.00 11.00

12.00 13.00

14.00 15.00

16.00 17.30