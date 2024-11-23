Kartal Belediyesi\'nden Çocuklara Ücretsiz Cimnastik Eğitimi

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(İSTANBUL) - Kartallı çocukların sporla yetişen bireyler olmasını amaçlayan ve bu bağlamda sporun farklı branşlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak olanakları onlara ücretsiz bir şekilde sunan Kartal Belediyesi, kreşli minikler için cimnastik dersleri veriyor.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nde eğitim gören 6 yaş grubu öğrenciler, hazırlanan program dahilinde sırayla kreşlerinden alınarak cimnastik eğitimlerinin verildiği spor kompleksine götürülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen derslerde, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'ne bağlı çalışan deneyimli spor öğretmenleri eşliğinde minikler, yaklaşık 1 saat süren bir eğitim alıyor.

Hem kız hem erkek çocuklara hitap eden; fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan, özellikle okul öncesi dönemden başlanarak çocuklara denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz, sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandıran cimnastik eğitimleri sayesinde kreş öğrencileri, aynı zamanda bilinçli bir şekilde spor yapmayı da öğreniyor.