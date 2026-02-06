Kartal Belediyesi'nden 6 Şubat Depremlerinin 3'üncü Yılında Anlamlı Farkındalık Etkinliği

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı dolayısıyla ilçe genelindeki farklı noktalarda vatandaşlara, depreme yönelik bilgilendirici broşür ve magnet dağıttı.

Kartal Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Kartal ve Cevizli Marmaray İstasyonları ile Kartal ve Soğanlık Metro İstasyonları önünde stant açan belediye görevlileri, vatandaşlara deprem ile ilgili broşür ve buzdolabı magneti dağıttı. Broşürlerde, olası bir deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler yer aldı. Yine arama kurtarma görevlileri ve meclis üyelerinin vatandaşlara dağıttığı magnetlerde ise yine depreme yönelik önlemlerle ilgili bilgilerin bulunduğu kare kodlar yer aldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren göreve başlayan Kartal Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri ile Arama Kurtarma ekipleri gün boyunca vatandaşlara önlemler konusunda bilgi verdi.

"Dayanışmanın gücüyle yaraları birlikte sarmaya, umudu birlikte büyütmeye çalıştık"

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaketin ilk anından itibaren, tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışma arkadaşlarımızla birlikte afet bölgesine destek olmak için harekete geçtik. Arama kurtarma ekiplerimiz, çadırlarımız, mobil yemek araçlarımız ve yardım kolilerimizle depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduk. Dayanışmanın gücüyle yaraları birlikte sarmaya, umudu birlikte büyütmeye çalıştık. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaşadığımız büyük acıyı unutturmamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla metro ve marmaray duraklarında komşularımıza bilgilendirici broşürler dağıttık. Deprem gerçeğini unutmadan; bilinçlenerek, hazırlanarak ve dayanışma içinde hareket ederek daha güvenli bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Yaşadığımız bu tarifsiz acıyı ve kaybettiğimiz canları asla unutmayacağız."