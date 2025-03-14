Kartal Belediyesi'nden Geleneksel Sokak İftarları - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Geleneksel Sokak İftarları

Kartal Belediyesi, ramazan ayında düzenlediği sokak iftarlarıyla binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Başkan Gökhan Yüksel'in açıklamalarına göre, bu sofralar hoşgörü, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olarak önemli bir rol oynuyor.

14.03.2025 16:26  Güncelleme: 16:47
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, her yıl ramazan ayında düzenlediği geleneksel açık hava sokak iftarlarıyla, bu yıl da binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor. Kartal Belediyesi'nin aşevinde hazırlanan yemekler, belediye çalışanlarının özenle hazırladığı iftar sofralarında, mahalle sakinlerinin birlikte oruç açmasına olanak sağlıyor.

Kartal Belediyesi'nin her yıl kesintisiz devam ettirdiği, aşevinde özenle ve titizlikle yapılan yemekler ile oluşturulan iftar sofraları, sadece yemek paylaşımının ötesinde, hoşgörü, kardeşlik ve birlikte yaşam kültürünü de pekiştirmeye devam ediyor. İftar sofrasında buluşan vatandaşlar verilen hizmeti büyük bir memnuniyetle karşılarken, ramazan ayının getirdiği manevi duyguları sokaklara taşıyan bu iftarların, birlik ve beraberlik mesajının toplumda derin izler bıraktığını da ifade ediyor.

Gönül sofrası, birlik ve umudun simgesi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, komşularıyla buluştuğu iftar sofrasında yaptığı konuşmasında, "Bugün burada, Kartal'ın sokaklarında bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iftar sofraları, sadece oruçlarımızı açtığımız anlar değil; aynı zamanda, birlikte yaşamın, hoşgörünün ve dayanışmanın simgesidir. Her bir vatandaşımızın bu sofraya ortak olması, mahallemizdeki kardeşlik ve umudun canlılığını ortaya koyuyor. Bizler, birlikte paylaştığımız bu sofralarda, sadece açlığımızı gidermiyor, ruhlarımızı da besliyoruz. Bu anlamda, emek veren tüm belediye çalışanlarımıza, katılım sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Gökhan Yüksel, ramazan ayı boyunca iftar sofralarının mahallelerde kurulmaya devam edeceğini belirterek, "Kartal'da gönül sofrası, hep birlikte bereketleniyor. Sokak iftarlarımız, komşuluk ilişkilerimizin tazelenmesi ve birbirimize olan inancımızın pekişmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Bu sofralarda, sadece lezzetli yemekler paylaşılmıyor; aynı zamanda umutlarımız, dualarımız ve geleceğe dair güzel dileklerimiz de bir araya geliyor. Birlik ve beraberlik içinde paylaştığımız bu anların, her birimizin yüreğinde iz bırakacağına inanıyorum. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, Ramazan'ın getirdiği bu manevi atmosferin, tüm Kartal'a yayılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Geleneksel Sokak İftarları - Son Dakika

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