Kartal Belediyesi'nden Genç Sanatçılara Sergi Desteği

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, 10 Kasım dolayısıyla Oran Okulları öğrencileri tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmedildiği, "10 Kasım Fikirlerini Yaşatacağız'"sergisine ev sahipliği yapıyor.

Serginin açılışına Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin ile Oran Okulları Müdürü Emel Okur Çetinkaya katıldı. Açılışta konuşan Şahin, genç sanatçı adaylarına teşekkür ederek, Belediye'nin sanatın her dalını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

"Kültür ve sanat Atatürk vizyonunun temel taşıdır"

Belediye'nin Ulu Önder Atatürk'ten aldığı ilhamla kültür ve sanatta önemli adımlar attığını vurgulayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, "Genç sanatçı adaylarımızla beraber, sergimize ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve anlamak bizim için her şeyden önce geliyor. O'nun hepimize açtığı vizyon bugün yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Kültür ve sanatın genç kuşaklarla buluşması Atatürk vizyonunun temel taşlarından biridir. Tam da bu sebeple, 10 Kasım haftasında genç sanatçılarımızla bir arada olmanın gururunu yaşıyor ve hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Şahin, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte kurdele keserek, serginin açılışını gerçekleştirdi. Şahin, Okul Müdürü Emel Okur Çetinkaya'dan sergi hakkında bilgi alarak, teşekkür plaketi takdim etti.

Sergi, 8 Kasım'a kadar Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.