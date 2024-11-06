Kartal Belediyesi'nden Genç Sanatçılara Sergi Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal Belediyesi'nden Genç Sanatçılara Sergi Desteği

Kartal Belediyesi, 10 Kasım dolayısıyla Oran Okulları öğrencileri tarafından hazırlanan '10 Kasım Fikirlerini Yaşatacağız' sergisine ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, sergide genç sanatçı adaylarıyla bir araya gelerek, Atatürk'ün kültür ve sanat vizyonunun önemine vurgu yaptı.

06.11.2024 09:45  Güncelleme: 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, 10 Kasım dolayısıyla Oran Okulları öğrencileri tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmedildiği, "10 Kasım Fikirlerini Yaşatacağız'"sergisine ev sahipliği yapıyor.

Serginin açılışına Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin ile Oran Okulları Müdürü Emel Okur Çetinkaya katıldı. Açılışta konuşan Şahin, genç sanatçı adaylarına teşekkür ederek, Belediye'nin sanatın her dalını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

"Kültür ve sanat Atatürk vizyonunun temel taşıdır"

Belediye'nin Ulu Önder Atatürk'ten aldığı ilhamla kültür ve sanatta önemli adımlar attığını vurgulayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, "Genç sanatçı adaylarımızla beraber, sergimize ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve anlamak bizim için her şeyden önce geliyor. O'nun hepimize açtığı vizyon bugün yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Kültür ve sanatın genç kuşaklarla buluşması Atatürk vizyonunun temel taşlarından biridir. Tam da bu sebeple, 10 Kasım haftasında genç sanatçılarımızla bir arada olmanın gururunu yaşıyor ve hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Şahin, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte kurdele keserek, serginin açılışını gerçekleştirdi. Şahin, Okul Müdürü Emel Okur Çetinkaya'dan sergi hakkında bilgi alarak, teşekkür plaketi takdim etti.

Sergi, 8 Kasım'a kadar Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Belediye, 10 Kasım, Güncel, Eğitim, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Genç Sanatçılara Sergi Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:23 Ahmet Özer’in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Donald Trump: ABD’nin 47. başkanıyım, bu benzeri görülmemiş bir zafer Donald Trump: ABD'nin 47. başkanıyım, bu benzeri görülmemiş bir zafer
09:17 Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
14:45 Dursun Özbek’ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri Dursun Özbek'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri
14:39 Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
14:36 ÖTV’siz araç sınırı belli oldu ÖTV'siz araç sınırı belli oldu
14:32 Alman ekibi Trendyol 1. Lig’in kalecisinin peşinde Alman ekibi Trendyol 1. Lig'in kalecisinin peşinde
14:28 Esenyurt’a kayyum olarak gelen Can Aksoy’a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı Esenyurt'a kayyum olarak gelen Can Aksoy'a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı
14:18 Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor
14:16 Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş Hisseler işleme kapatıldı Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş! Hisseler işleme kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 10:45:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi'nden Genç Sanatçılara Sergi Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.