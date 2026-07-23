Kartal'da Hacimli Evsel Atıklar Mahalle Bazlı Programla Toplanıyor

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, eski mobilya, beyaz eşya, budanmış ağaç dalları ve moloz atıklarını mahalle bazlı program kapsamında toplayarak çevre temizliğini ve kent estetiğini korumayı sürdürüyor. Başvurular KİMER, WhatsApp hattı ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılabiliyor.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz ve düzenli bir ilçe hedefiyle Hacimli Evsel Atık Toplama Hizmeti'ni 20 mahallede sürdürüyor. Kullanım ömrünü tamamlamış mobilyalar, ev eşyaları ve budanmış ağaç dalları belirlenen program dahilinde toplanarak sokaklardaki görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

BAŞVURULAR KİMER VE WHATSAPP ÜZERİNDEN

Vatandaşlar hizmetten yararlanmak için 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezi (KİMER), 0532 136 90 90 numaralı WhatsApp hattı ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden talep oluşturabiliyor. Saha ekiplerinin tespitleri ve doğrudan başvurular da değerlendirmeye alınıyor.

Haftalık toplama takvimine göre hizmet verilen mahallelerde, vatandaşların başvuru yaptıkları gün saat 09.00'a kadar atıklarını bırakmaları gerekiyor. Hacimli atıkların yanı sıra konut ve iş yerlerindeki tadilatlar sonucu oluşan moloz atıkları da ayrı bir program çerçevesinde adreslerden toplanıyor. Ekipler gündüz vardiyasında planlı toplama yaparken, gece vardiyasında ise E-5'in altı ve üstü bölgelerde gelen anlık ihbarlara yanıt veriyor.

"YAŞANABİLİR BİR KARTAL İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Daha temiz ve daha düzenli bir Kartal için ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hacimli Evsel Atık Toplama Hizmeti'miz sayesinde hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de komşularımıza planlı ve hızlı bir hizmet sunuyoruz. Vatandaşlarımızın belirlenen kurallar çerçevesinde taleplerini belediyemize iletmeleri, çalışmaların daha verimli yürütülmesine katkı sağlıyor. Hep birlikte daha temiz ve daha yaşanabilir bir Kartal için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.