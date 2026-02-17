Kartal Belediyesi'nden Kadınlara Temel İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartal Belediyesi'nden Kadınlara Temel İlk Yardım Eğitimi

17.02.2026 09:53  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi, ilçedeki kadınlara yönelik düzenlediği seminerde temel ilk yardım bilgilerini öğretmek amacıyla eğitimler gerçekleştirdi. Seminerde, hayati durumlarla ilgili önemli bilgiler uygulamalı olarak paylaşıldı.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, ilçedeki kadınlara yönelik "Temel İlk Yardım ve Farkındalık Semineri" düzenledi. Seminere katılan Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, kendisinin de iki kez aldığı seminerin önemine değinerek her vatandaşın temel ilk yardım bilgilerine sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Kartal Belediyesi, ilçedeki kadınlara yönelik temel ilk yardım ve farkındalık semineri gerçekleştirdi. Günlük yaşamda hayati önem taşıyan ilk yardımın önemine dikkati çekmek ve öncelikli olarak yapılması gerekenlerin paylaşıldığı seminere Kartallı kadınlar ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen ilk yardım seminerine Başkan Yardımcısı Kars da katılarak kısa bir konuşma yaptı. Kars, kendisinin de iki kez aldığı ilk yardım seminerinin önemine değinerek her vatandaşın temel ilk yardım bilgilerine sahip olması gerektiğini ifade etti.

Eğitim iki saat sürdü, uygulamalı anlatım yapıldı

Seminerde Kartal Belediyesi İlk Yardım Merkezi Eğitmeni Sevil Atmaca, pek çok konuda temel bilgileri uygulamalı olarak verdi. Yaklaşık iki saat süren eğitimde temel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra olası bir kaza, yaralanma, boğulma, yanık gibi durumlarda yapılması gerekenler sırasıyla anlatıldı.

Hava yolu açıklığı, temel yaşam desteği ve 112 vurgusu

Atmaca, sunum ile desteklediği eğitimde katılımcılara hitap ederek hasta veya yaralıya müdahalede öncelikle hava yolu açıklığını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. İlk yardımda öncelikle solunumun ve dolaşımın sağlanmasının önemini belirtti. Boğaza cisim kaçması gibi durumlarda neler yapılabileceğini gönüllü öğrencilerin yardımı ile gösteren Atmaca, hayati bilgiler paylaştı.

Olası bir kaza veya yaralanma durumunda olayın sağlık kuruluşlarına bildirilmesi ve hastaya, yaralıya temel yaşam desteği verilmesinin öneminin anlatıldığı eğitimde 112'nin nasıl aranacağı ve bir kişinin sadece bu görevle ilgilenmesi gerektiği aktarıldı.

Eğitimin uygulamalı bölümlerinde katılımcılara; cisim kaçması, kanamalara müdahalenin yanı sıra boğulma, yanık, sıcak çarpması, şok, donma ve yaralanmalar konusunda da bilgiler verildi; bu tür durumlarda neler yapacakları anlatıldı.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Kadınlara Temel İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Murat Dalkılıç’ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş… Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…

11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 12:09:50. #7.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi'nden Kadınlara Temel İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.