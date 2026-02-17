Kartal Belediyesi'nden Kadınlara Temel İlk Yardım Eğitimi

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, ilçedeki kadınlara yönelik "Temel İlk Yardım ve Farkındalık Semineri" düzenledi. Seminere katılan Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, kendisinin de iki kez aldığı seminerin önemine değinerek her vatandaşın temel ilk yardım bilgilerine sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Kartal Belediyesi, ilçedeki kadınlara yönelik temel ilk yardım ve farkındalık semineri gerçekleştirdi. Günlük yaşamda hayati önem taşıyan ilk yardımın önemine dikkati çekmek ve öncelikli olarak yapılması gerekenlerin paylaşıldığı seminere Kartallı kadınlar ilgi gösterdi.

Eğitim iki saat sürdü, uygulamalı anlatım yapıldı

Seminerde Kartal Belediyesi İlk Yardım Merkezi Eğitmeni Sevil Atmaca, pek çok konuda temel bilgileri uygulamalı olarak verdi. Yaklaşık iki saat süren eğitimde temel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra olası bir kaza, yaralanma, boğulma, yanık gibi durumlarda yapılması gerekenler sırasıyla anlatıldı.

Hava yolu açıklığı, temel yaşam desteği ve 112 vurgusu

Atmaca, sunum ile desteklediği eğitimde katılımcılara hitap ederek hasta veya yaralıya müdahalede öncelikle hava yolu açıklığını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. İlk yardımda öncelikle solunumun ve dolaşımın sağlanmasının önemini belirtti. Boğaza cisim kaçması gibi durumlarda neler yapılabileceğini gönüllü öğrencilerin yardımı ile gösteren Atmaca, hayati bilgiler paylaştı.

Olası bir kaza veya yaralanma durumunda olayın sağlık kuruluşlarına bildirilmesi ve hastaya, yaralıya temel yaşam desteği verilmesinin öneminin anlatıldığı eğitimde 112'nin nasıl aranacağı ve bir kişinin sadece bu görevle ilgilenmesi gerektiği aktarıldı.

Eğitimin uygulamalı bölümlerinde katılımcılara; cisim kaçması, kanamalara müdahalenin yanı sıra boğulma, yanık, sıcak çarpması, şok, donma ve yaralanmalar konusunda da bilgiler verildi; bu tür durumlarda neler yapacakları anlatıldı.