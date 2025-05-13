Kartal Belediyesi'nden Miniklere Teneffüs Etkinliği

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören miniklerin ilkokula geçiş sürecini desteklemek amacıyla 'Teneffüs Etkinliği' düzenledi.

Etkinlik, Kartal Belediyesi Merkez Kreş'te hayata geçirildi. Çocuklara ders ve teneffüs kavramları eğlenceli bir şekilde anlatılırken, teneffüs zilinin sesiyle ilk kez tanışan öğrenciler, okul bahçesi ve sınıf ortamında oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı. Etkinlik kapsamında, çocukların ilkokula geçiş sürecinde karşılaşacakları yeni düzene dair temel bilgiler kazanmaları ve okul kültürüne aşinalık geliştirmeleri amaçlandı. Kartal Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği bu özel etkinlik, onların eğitim hayatına uyum süreçlerine katkı sağlamayı hedefledi.