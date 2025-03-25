Kartal Belediyesi'nden Öğrencilerin Çevre Temalı Sergisi

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla çevre gönüllüsü öğrencilerin sergisine ev sahipliği yapıyor.

Oran Okulları'nda eğitim alan öğrencilerin, çevre konusuna ve su israfına dikkati çekmek için hazırladıkları resimlerden oluşan serginin açılışı, Kartal Belediyesi hizmet binası fuaye alanında yapıldı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, serginin açılışını, öğrenciler ve eğitimcilerle birlikte gerçekleştirdi. Her biri birinden yaratıcı resimleri çocuklarla birlikte inceleyen Kars, emekleri ve duyarlılıkları için teşekkür ederek çocuklara fidan dağıttı.

Okul yöneticilerine de Kartal heykelciği takdim eden Kars'a öğrenciler de kendi yaptıkları resmi hediye etti.

Sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak.