Kartal Belediyesi\'nden Velilere Okula Uyum ve Beslenme Semineri

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, okula yeni başlayan çocukların ailelerini bilinçlendirmek amacıyla iki seminer düzenledi. Öğrencilerin okula uyum sürecine ve beslenmelerine yönelik yapılan seminerlerde velilere bilgi verildi.

Kartal Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla veliler için bilgilendirme seminerlerine başladı. Psikolojik Danışman Selin Çaylı'nın "Okula Uyum Süreci Veli Bilgilendirme Semineri" ile Diyetisyen Dilber Kübra Şimşek'in "Okul Çağı Çocuklarında Sağlıklı Beslenme Semineri" velilerin yoğun katılımıyla yapıldı.

İlk seminer, Öğretmen Zekeriya Güçer İlkokulu'nda yapıldı. Seminerde Psikolojik Danışman Selin Çaylı, çocukların okula uyum sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı ve velilerin sorularını yanıtladı. Ardından Diyetisyen Dilber Kübra Şimşek, okul çağı çocuklarının beslenme düzeni ve sağlıklı alışkanlıklar kazanması üzerine bilgiler aktardı. Seminer velilerden gelen sorular eşliğinde devam etti.