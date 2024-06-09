Kartal Belediyesi Öğrencilere Su İkramında Bulundu

Güncel

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, öğrencilerin ve ailelerin sınav heyecanına bu sene de ortak oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okul önlerinde hazır bulunan ekipler, sınava giren öğrencilere ve onları bekleyen ailelerine su ikramında bulundu.

YKS için Kartal'da bulunan okullara gelenleri ilk karşılayanlar Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi'nin saha çalışanları oldu. Sınav öncesi okul önlerinde kurulan stantlarda öğrencilere başarı dilenirken, su ikramında bulunuldu.

"Tüm komşularımızdan sınav saatinde mümkün olduğunca sessiz olmalarını rica ediyorum"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sınav öncesi sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, "YKS'ye girecek olan tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimiz ve aileleri su gibi temel ihtiyaçlarını okul girişlerinde bulunan stantlarımızdan temin edebilirler. Cumartesi ve Pazar günleri tüm komşularımızdan sınav saatinde okul çevrelerinde mümkün olduğunca sessiz olmalarını rica ediyorum" dedi.