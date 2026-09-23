Kartal Belediyesi okul kantinlerinde hijyen ve yasaklı ürün denetimini artırdı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi okul kantinlerinde hijyen ve yasaklı ürün denetimini artırdı

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Kartal Belediyesi okul kantinlerinde hijyen ve yasaklı ürün denetimini artırdı
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Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri okulların açılmasıyla okul kantinlerinde hijyen, belge ve yasaklı ürün denetimlerini artırdı. Uyarıları dikkate almayan ve ruhsatsız çalışan kantin işletmecilerine yasal işlem uygulanıyor.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetimlerini artırdı.

İlçe genelindeki eğitim kurumlarında faaliyet gösteren okul kantinlerini denetim altına alan Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak için çalışmalarına hız kazandırdı. Denetimler kapsamında okul kantinleri detaylı şekilde incelendi.

ÇALIŞMA VE HİJYEN ŞARTLARI İNCELENDİ

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde işletmelerin çalışma ve hijyen şartlarının yanı sıra gerekli belge ve sertifikaları da kontrol edilerek tespit edilen eksikliklerin tamamlanması istendi. Ekipler çalışanların kılık kıyafeti, sağlık muayene kartları, mekanın genel temizliği, satışa sunulan ürünlerin muhafazası ve son kullanım tarihine yönelik kontrolleri yaparak tespit edilen eksiklikler ile ilgili olarak kantin işletmecilerine uyarılarda bulundu.

YASAKLI ÜRÜNLER VE YASAL İŞLEMLER

Denetimlerde ayrıca okul kantinlerinde satılması yasaklanan hızlı tüketim gıdaları ve gazlı içecek satışının kontrolleri yapıldı. Denetimlerde çalışanların hijyenik ortam sağlamak için almaları gereken önlemler de incelendi.

Yangın tüplerinden, ilaçlama tutanaklarına, çalışma izin ruhsatlarından, ambalaj atıklarının nasıl toplandığına kadar birçok uygulamanın denetlendiği inceleme sonucu uyarıları dikkate almayan ve ruhsatsız çalışan okul kantini işletmecilerine yasal işlem yapılıyor.

Kaynak: ANKA
Kartal BelediyesiBelediyeZabıtaEğitimGüncelSon Dakika

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