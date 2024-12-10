Kartal Belediyesi, Sağanak Yağışa Karşı Mazgalları Temizledi

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan sağanak yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı ilçenin farklı mahallerinde tıkanan mazgalları açtı, gece boyunca mesaisine devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ünden alınan yoğun yağış bilgisinin ardından Kartal Belediyesi'ne bağlı ekipler, 20 mahalleden gelen ihbarlara ve yoğunluk noktalarına göre hareket ederek, tıkanması muhtemel mazgalları ve yağmur kanallarını açtı. Mazgalları tıkayan çöpleri, atıkları ve çamuru temizleyen ekipler, özellikle ana arterlerde su birikintileri oluşmasını önledi.

Yağışın şiddetlenmesi ihtimaline karşılık nöbet tutan ekipler, mazgalların ve yağmur suyu kanallarının temizlenmesi sırasında trafik güvenliğini de sağladı.